Сформирован андеркарт реванша Головкин — Альварес для показа на PPV

Откроет PPV-трансляцию поединок за звание абсолютной чемпионки мира в полусреднем весе среди женщин между норвежкой Сесилией Брекхус (34−0, 9 КО) и полячкой Александрой Магдзяк Лопес (18−4−3, 1 КО). На кону десятиранудового поединку будут стоять титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO) в полусреднем весе, принадлежащие Брекхус.

Далее экс-лидер рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P), бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Роман Гонсалес (46−2, 38 КО) попытается перекрыть два к ряду поражения. Его соперником станет представитель Мексики Мойсес Фуэнтес (25−5−1, 14 КО), который также когда-то владел поясом WBO в минимальном весе.

А вот чемпион мира по версии WBO в суперсреднем весе мексиканец Хайме Мунгуйя (30−0, 25 КО) проведет вторую защиту своего пояса. Противостоять ему будет Брэндон Кук (20−1, 13 КО) из Канады, который в сентябре прошлого года в Астане потерпел пока единственное в карьере поражение от казахстанца Каната Ислама (25−0, 20 КО).

Ну, а в со-главном событии вечера бокса состоится бой ирландца Гэри «Спайка» О’Салливана (28−2, 20 КО) и экс-чемпиона мира по версии IBF в среднем весе канадца Давида Лемье (39−4, 33 КО), который потерял титул в октябре 2015 года после досрочного проигрыша Головкину (в июне этого года IBF отобрала пояс у GGG).