Сформирован андеркарт реванша Головкин — Альварес для показа на PPV
Сформирован список участников андеркарта вечера бокса 15 сентября на арене
Сформирован список участников андеркарта вечера бокса 15 сентября на арене
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А вот чемпион мира по версии WBO в суперсреднем весе мексиканец Хайме Мунгуйя (30−0, 25 КО) проведет вторую защиту своего пояса. Противостоять ему будет Брэндон Кук (20−1, 13 КО) из Канады, который в сентябре прошлого года в Астане потерпел пока единственное в карьере поражение от казахстанца Каната Ислама (25−0, 20 КО).
Ну, а в
Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся ровно год назад на этой же площадке. Тогда боксеры не смогли выявить победителя, завершив 12-раундовое противостояние спорной ничьей.