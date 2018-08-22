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08:57 (мск), источник: Vesti.kz

Сформирован андеркарт реванша Головкин — Альварес для показа на PPV

Сформирован список участников андеркарта вечера бокса 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), главным событием которого станет матч-реванш между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), бой которых будут показаны на телеканале HBO через систему платных трансляций (PPV), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Откроет PPV-трансляцию поединок за звание абсолютной чемпионки мира в полусреднем весе среди женщин между норвежкой Сесилией Брекхус (34−0, 9 КО) и полячкой Александрой Магдзяк Лопес (18−4−3, 1 КО). На кону десятиранудового поединку будут стоять титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO) в полусреднем весе, принадлежащие Брекхус.

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Далее экс-лидер рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P), бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Роман Гонсалес (46−2, 38 КО) попытается перекрыть два к ряду поражения. Его соперником станет представитель Мексики Мойсес Фуэнтес (25−5−1, 14 КО), который также когда-то владел поясом WBO в минимальном весе.

А вот чемпион мира по версии WBO в суперсреднем весе мексиканец Хайме Мунгуйя (30−0, 25 КО) проведет вторую защиту своего пояса. Противостоять ему будет Брэндон Кук (20−1, 13 КО) из Канады, который в сентябре прошлого года в Астане потерпел пока единственное в карьере поражение от казахстанца Каната Ислама (25−0, 20 КО).

Ну, а в со-главном событии вечера бокса состоится бой ирландца Гэри «Спайка» О’Салливана (28−2, 20 КО) и экс-чемпиона мира по версии IBF в среднем весе канадца Давида Лемье (39−4, 33 КО), который потерял титул в октябре 2015 года после досрочного проигрыша Головкину (в июне этого года IBF отобрала пояс у GGG).

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся ровно год назад на этой же площадке. Тогда боксеры не смогли выявить победителя, завершив 12-раундовое противостояние спорной ничьей.

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