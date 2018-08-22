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08:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Настал час Альвареса». Легенды мексиканского бокса призвали «Канело» побить Головкина ради наследия

Легенды мексиканского бокса Эрик Моралес и Марко Антонио Баррера высказались о предстоящем матче-реваншем между их соотечественником Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.

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9
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По их словам, «Канело» должен одержать победу над Головкиным, чтобы войти в историю бокса и закрепить свое наследие.

«Это очень важный бой, настал час “Канело”. Только от него самого зависит, войдет ли он в историю бокса», — сказал Баррера.

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«Саулю нужна победа, чтобы закрыть рты критикам. Не знаю, входит ли он в число лучших или нет, это решат люди. Но Альварес хорошо боксирует и понемногу увеличивает свои достижения», — добавил Моралес.

Ранее свой прогноз на бой дал другой легендарный мексиканский боксер из Международного зала славы Гваделупе «Лупе» Пинтор. По его мнению, в реванше Альварес сможет победить Головкина.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился спорной ничьей. Ровно год спустя боксеры вернутся на ту же площадку для проведения реванша.

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