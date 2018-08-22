«Настал час Альвареса». Легенды мексиканского бокса призвали «Канело» побить Головкина ради наследия

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По их словам, «Канело» должен одержать победу над Головкиным, чтобы войти в историю бокса и закрепить свое наследие.

«Это очень важный бой, настал час “Канело”. Только от него самого зависит, войдет ли он в историю бокса», — сказал Баррера.

«Саулю нужна победа, чтобы закрыть рты критикам. Не знаю, входит ли он в число лучших или нет, это решат люди. Но Альварес хорошо боксирует и понемногу увеличивает свои достижения», — добавил Моралес.

Ранее свой прогноз на бой дал другой легендарный мексиканский боксер из Международного зала славы Гваделупе «Лупе» Пинтор. По его мнению, в реванше Альварес сможет победить Головкина.