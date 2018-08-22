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09:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Меня не волновали их хотелки». Головкин о попытках команды «Канело» сорвать его майский бой

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) рассказал о том, команда Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) пыталась помешать ему провести намеченный на 5 мая бой после того, как мексиканец провалил допинг-тесты.

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Их повторный бой должен был состояться на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где в сентябре прошлого года боксеры не смогли выявить победителя, завершив 12-раундовое противостояние спорной ничьей. Однако он сорвался по вине «Канело» — сразу в двух февральских пробах обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употребление в пищу зараженного мяса. В последствии Альварес отказался от майского бой с Головкиным и получил шестимесячную дисквалификацию, срок которой истек 17 августа.

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В срочном порядке Головкину нашли замену на 5 мая, но у же в Карсоне (штат Калифорния, США) — в оппоненты достался Ванес Мартиросян (36−4−1, 21 KO) из США. Чемпион нокаутировал претендента во втором раунде.

«Когда стало ясно, что «Канело» не будет допущен к бою 5 мая из-за проваленных допинг-тестов, моим приоритетом было сохранить поединок на Синко де Майо. Синко де Майо — это очень важная дата для бокса, это праздник бокса. Я не хотел, чтобы фанаты остались ни с чем. Также я хотел оставаться активным. Мне нравится быть хедлайнером вечеров бокса на мексиканские праздники. Это приносит мне лучших фанатов.

Мне сказали, что «Канело» и его промоутер не хотели, чтобы я дрался на Синко де Майо, что из-за этого реванш может не состояться. Многие люди пытались помешать мне драться на Синко Де Майо. Но меня не волновали их хотелки. Было важно сохранить бой на эту дату для меня, для фанатов, и для всего бокса. Это было мое решение. Болельщики этого ждали. Спонсоры вложили много времени и энергии, чтобы устроить особый праздничный уик-энд. Мой промоутер Том Леффлер также много трудился ради этого. Мой поединок с Ванесом Мартиросяном в StubHub Center был отличным вечером бокса и большим событием на HBO.

Никто не может быть больше, чем сам спорт. Бокс — это упорная работа, справедливый и честный бой. Я уважаю бокс и фанатов со всего мира, которые его поддерживают. Для меня важно дарить фанатам интересные поединки. Поэтому я боксирую в мексиканском стиле, которому меня научил Абель Санчес. Когда я был любителем, я мечтал стать чемпионом мира. Я много работал, чтобы осуществить эту мечту, и я не готов от нее отказаться. Вот почему для меня было важно сражаться на Синко де Майо. Мне нравится быть чемпионом мира. Мне нравится защищать свои титулы. И поэтому я усердно работаю над тем, чтобы остаться чемпионом мира 15 сентября и дальше, — цитирует Головкина BoxingScene.com.

Добавим, что с большими сложностями Головкин и Альварес передоговорились о реванше на 15 сентября. Боксеры год спустя вернуться на ту же арену в лас-Вегасе.

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