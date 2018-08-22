«У “Канело” есть шанс». Последний соперник Головкина «переобулся» и предсказал нокаут в реванше

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Изначально реванш должен был состояться 5 мая, но он сорвался из-за проваленных мексиканцем допинг-тестов и его последующей дисквалификации. На замену ему вышел Мартиросян, которого Головкин нокаутировал во втором раунде. После поражения, ставшего первым досрочным в карьере, Ванес посоветовал «Канело» бежать от GGG.

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Но теперь, похоже, Мартиросян полагает, что у 27-летнего Альвареса есть шанс победить 36-летнего Головкина. По его словам, разница в возрасте сыграет свою роль в их реванше.

«Канело» выглядит хорошо в тренировочном лагере. У него есть шанс, но Головкин — лучший прямо сейчас. Нас ждет хороший бой. Думаю, он закончится нокаутом. Поверьте мне, возраст — является фактором в боксе, — цитирует Мартиросяна Boxingnews24.com.