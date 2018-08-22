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11:45 (мск), источник: Vesti.kz

«На реванше история не закончится». Американский журналист о пикантности второго боя Головкин — «Канело» и предпосылках к третьему

Рематч между чемпионом мира по версиям WBС, WBA (Super) и IВO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) может получить продолжение, считает журналист Boxing.com Пол Магно. В беседе с корреспондентом Vesti.kz, он поделился своим прогнозом на повторный поединок и рассказал о сильных сторонах казахстанца.

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«До поединка остался всего месяц и все, что мы знаем на данный момент, так это то, что оба боксера заработают для себя просто невероятную сумму денег. И больше всего в этой схватке заинтересован именно «Канело», а точнее его промоутерская компания. На данный момент мексиканец является самой большой звездой Golden Boy Promotions, и именно поэтому сторона Альвареса пошла на уступки по разделению доходов. Для них этот бой является главным еще и потому, что кроме «Канело» в активе компании не осталось ни одного такого же «прибыльного» боксера. И интерес этого поединка заключается именно в том, как долго они собираются доить своего мексиканского «золотого бычка».

Многие эксперты опираются на прошлогодний бой между этими грандами дивизиона. Тот вечер запомнился не только первой ничьей Головкина, но и спорными оценками судей. Именно это и придает картине второго поединка некоторую пикантность. Ведь если бы тот поединок закончился поражением одного из боксеров, это несомненно поставило жирную точку в карьере проигравшего.

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Думаю, второй поединок будет жарким, но не таким, чтобы зрители «насытились» GGG и «Канело». Потому что, победа или поражение определят наследие соперников. Я уверен, что Головкин выйдет на бой со всей своей силой, более того, он будет более атакующим, потому что в прошлый раз мы наблюдали довольно странные «танцы» Альвареса на ринге. В этот раз GGG точно будет знать, как именно вести себя против мексиканца и, я думаю, этот поединок будет потрясающим зрелищем. Я не могу назвать точного победителя этого поединка, но я уверен в том, что этот бой станет главным событием 2018 года. Лично я ставлю на опыт и качество ударов GGG, но это бокс, и тут никогда не знаешь, как именно сложится поединок.

Но я уверен, что на этом история противостояния этих двух боксеров не закончится. Нравится фанатам это или нет, но весь профессиональный бокс крутится вокруг нескольких звезд, которые то и дело вспыхивают на мировой арене. Будет интересно посмотреть на то, как будет складываться дальнейшая карьера мексиканца, ведь мы понимаем, что его все равно ждут большие поединки, но ни один из последующих боев не будет таким же прибыльным, как бой с Головкиным. Так что я думаю, что скорее всего, команда GBP сделает так, чтобы Головкин остался в поле зрения «Канело» и может быть нам стоит ожидать третьей части блокбастера на Синко де Майо (5 Мая 2019 года), — рассказал Магно.

Напомним, что реванш Головкин — «Канело» пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и будет показан каналом HBO по системе платных трансляций (PPV). Первый бой состоялся в сентябре прошлого года на этой же площадке и завершился спорной ничьей.

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