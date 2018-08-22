Гомес: Встреча Головкина и Альвареса превратится в реальную войну

«Это будет один из самых интересных кардов и один из самых безумных поединков с точки зрения накала борьбы. Этот бой просто невозможно пропустить никому, кто является поклонником бокса. Оба боксёра ненавидят друг друга, так что их встреча на ринге превратится в реальную войну, в которой нет шанса на перемирие», — сказал Гомес в своём интервью Univision, комментируя предстоящий турнир.