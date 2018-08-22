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13:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Гомес: Встреча Головкина и Альвареса превратится в реальную войну

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил, что второй бой чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBO в среднем весе Геннадия Головкина и экс-чемпиона Сауля Альвареса, которые вновь встретятся на ринге 15 сентября, может стать одним из самых прибыльных по части продажи платных подписок на трансляции боя.

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«Это будет один из самых интересных кардов и один из самых безумных поединков с точки зрения накала борьбы. Этот бой просто невозможно пропустить никому, кто является поклонником бокса. Оба боксёра ненавидят друг друга, так что их встреча на ринге превратится в реальную войну, в которой нет шанса на перемирие», — сказал Гомес в своём интервью Univision, комментируя предстоящий турнир.

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