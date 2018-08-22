Автор The Ring удивлен возвращением Шуменова после «серьезной» травмы глаза

— Я был удивлен возвращением Шуменова в ринг, поскольку в сообщениях говорилось, что травма глаза, ставшая причиной ухода, была серьезной. По-видимому, операция восстановила глаз до такой степени, что он получил зеленый свет от врачей. Независимо от того, как складывается его возвращение, здоровье глаз боксера имеет первостепенное значение. Победив в прошлом месяце, он выиграл «мировую» версию пояса WBA, и если Усик впоследствии освободит все пояса, перейдя в более тяжелую категорию, то Шуменов окажется в хорошем положении, чтобы драться за «Super» пояс. Посмотрим, что произойдет, — поделился своим мнением специалист.