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14:49 (мск), источник: Sports.kz

Автор The Ring удивлен возвращением Шуменова после «серьезной» травмы глаза

Свою точку зрения по поводу того, как может сложиться профессиональная карьера казахстанца Бейбута Шуменова после его возвращения в ринг, Sports.kz высказал автор The Ring Ли Гроувз.

— Я был удивлен возвращением Шуменова в ринг, поскольку в сообщениях говорилось, что травма глаза, ставшая причиной ухода, была серьезной. По-видимому, операция восстановила глаз до такой степени, что он получил зеленый свет от врачей. Независимо от того, как складывается его возвращение, здоровье глаз боксера имеет первостепенное значение. Победив в прошлом месяце, он выиграл «мировую» версию пояса WBA, и если Усик впоследствии освободит все пояса, перейдя в более тяжелую категорию, то Шуменов окажется в хорошем положении, чтобы драться за «Super» пояс. Посмотрим, что произойдет, — поделился своим мнением специалист.

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