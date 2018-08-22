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14:46 (мск), источник: Матч ТВ

Леннокс Льюис: Фьюри уже удивлял меня, когда здорово боксировал против Кличко

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис считает, что не стоит списывать со счетов соотечественника Тайсона Фьюри в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.

Источник: РИА "Новости"

— Тайсон Фьюри уже как-то удивил меня в прошлом. Я не думал, что он отбоксирует настолько здорово против Владимира Кличко. Он дрался в разы лучше, чем предполагалось. Мне кажется, что Фьюри один из тех немногих, кто оказался на высоте положения. Он вполне мог себе позволить провести еще парочку промежуточных поединков, но предпочел уже принять большой бой. Но он всегда выглядит тем лучше, чем сильнее соперник, — сказал Льюис.

Бой между Фьюри и Уайлдером за титул чемпиона WBC в супертяжелом весе состоится в ноябре или декабре.

Источник: Vringe

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