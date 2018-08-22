Леннокс Льюис: Фьюри уже удивлял меня, когда здорово боксировал против Кличко

— Тайсон Фьюри уже как-то удивил меня в прошлом. Я не думал, что он отбоксирует настолько здорово против Владимира Кличко. Он дрался в разы лучше, чем предполагалось. Мне кажется, что Фьюри один из тех немногих, кто оказался на высоте положения. Он вполне мог себе позволить провести еще парочку промежуточных поединков, но предпочел уже принять большой бой. Но он всегда выглядит тем лучше, чем сильнее соперник, — сказал Льюис.