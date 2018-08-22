Леннокс Льюис: Фьюри уже удивлял меня, когда здорово боксировал против Кличко
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис считает, что не стоит списывать со счетов соотечественника Тайсона Фьюри в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис считает, что не стоит списывать со счетов соотечественника Тайсона Фьюри в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.
— Тайсон Фьюри уже
Бой между Фьюри и Уайлдером за титул чемпиона WBC в супертяжелом весе состоится в ноябре или декабре.
Источник: Vringe