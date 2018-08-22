Как олимпийские чемпионы из России переходили в профессиональный бокс
Поветкин, Мехонцев, Чахкиев, Лебзяк, а теперь ещё и Евгений Тищенко.
Поветкин, Мехонцев, Чахкиев, Лебзяк, а теперь ещё и Евгений Тищенко.
В минувшие выходные в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса, на котором дебют на профессиональном ринге провёл олимпийский чемпион 2016 года в первом тяжёлом весе Евгений Тищенко. Вспоминаем всех российских боксёров, выигравших Олимпиаду, а после решивших перейти в профессионалы.
Бывший главный тренер олимпийской сборной России не является первым боксёром, завоевавшим золотую медаль центрального спортивного события четырёхлетия, но именно он стал первым, кто попробовал себя на профессиональном ринге после олимпийского триумфа.
Случилось это в сентябре 2001 года. На тот момент за плечами Лебзяка было участие в трёх Олимпиадах, несколько поездок на первенства мира и континентальные чемпионаты, а также на Игры Доброй воли и чемпионаты для военнослужащих. У Александра было не только множество наград и медалей, но и достаточно проблем со здоровьем. Главная из них — больное лёгкое, которое впервые лопнуло в 1992 году. Впоследствии оно дало о себе знать и на Олимпиаде в Атланте.
Невзирая на всё это, а также на солидный возраст для дебюта в профессионалах (32 года), спортсмен решил испытать судьбу. 21 сентября на вечере бокса в Ташкенте Лебзяк вышел на ринг с опытным американским джорнименом Стэйси Гудсоном (22−2−26, 11 КО). Тот поединок Александр выиграл без
Пожалуй, мало найдётся людей в России, которые не слышали об Александре Поветкине. Несмотря на свой возраст, боксёр, вероятно, продолжает оставаться самым популярным представителем своего вида спорта в стране.
Вскоре фанаты боксёра уже начали негромко выражать своё недовольство. Промоутеры слишком берегли Поветкина, не давали соперников, бои с которыми способствовали бы его профессиональному росту. Наконец в 2007 году Александр получил конкурентоспособного противника. В Германию, где на тот момент в основном и выступал россиянин, приехал
Украинец в то время явно не планировал выходить на бой с Поветкиным, да и команда самого россиянина не стремилась испытывать судьбу, понимая, что опыт их подопечного в профессионалах ещё очень мал для такого большого ивента. Формально, переговоры о бое велись, но на деле оба боксёра вели карьеру в разных направлениях. Промоушен Витязя принялся продвигать его по версиям других организаций, но
В 2011 году в карьере Поветкина наступил первый серьёзный прорыв. WBA присудила Владимиру Кличко титул суперчемпиона, а титул «обычного» чемпиона, или, как его принято называть WBA Regular, стал вакантным. Претендентами на него были первый и второй номера рейтинга организации — Александр Поветкин и Руслан Чагаев. В напряжённом противостоянии
Конечно,
Кроме того, с момента боя партнёрство Поветкина с Рябинским стало постоянным, и с тех пор в послужном списке россиянина сложно найти откровенно слабых соперников (за редким исключением). Невзирая на все допинговые скандалы и вынужденные в связи с этим паузы в выступлениях, Рябинский продолжал вести карьеру Витязя и сумел обеспечить клиента ещё одним титульным боем. 22 сентября у олимпийского чемпиона 2004 года будет, пожалуй, последний шанс в профессиональном боксе стать полноценным чемпионом мира сразу по нескольким версиям. Сумеет ли он одолеть нового короля хэвивейта молодого Энтони Джошуа? Узнаем уже скоро. А пока остаётся пожелать Витязю удачи и выразить сожаление, что его работа с Рябинским началась так поздно.
Звезда Рахима Чахкиева потухла так же быстро, как и зажглась. Яркий, атакующий стиль мощного россиянина радовал глаз всех любителей бокса и обещал ему популярность даже на американских рингах.
В профессионалах Чахкиев дебютировал в 2009 году и решил это сделать в Германии. Как и любой дебютант в профи, Чахкиев первые бои проводил с откровенными андердогами. Постепенно уровень его оппозиции рос и к 2012 году он сумел выйти на поединок за региональный титул по версии WBC. Это, в свою очередь, практически гарантировало ему скорую схватку за пояс полноценного чемпиона. В 2013 году промоутеры организовали Рахиму титульный поединок с действующим чемпионом по версии WBC Кшиштофом Влодарчиком. Противостояние стало главным событием на вечере бокса в Москве.
Чахкиев при поддержке болельщиков резво начал бой, традиционно выбрасывая массу силовых ударов. Первая треть встречи осталась за ним, более того, в третьем раунде Влодарчик побывал в нокдауне. Но старая «болезнь» Чахкиева, а именно слабая оборона, подвела его во второй половине боя. Вымахавшись и подсев физически, он пропустил левый боковой от поляка и побывал в нокдауне. После этого активность Рахима сошла на нет, в то время как опытный поляк наращивал темп и в седьмом раунде снова отправил соперника на канвас. В восьмой трёхминутке рефери ещё дважды открывал счёт хозяину ринга, и тот в итоге отказался от продолжения.
Сперва показалось, что поражение было обусловлено нехваткой опыта в профессионалах. Чахкиева снова начали аккуратно вести к титульному бою, давая возможность восстановиться от болезненного поражения. Вскоре он завоевал второстепенный пояс по версии WBC Silver, а затем стал чемпионом мира по малозначимой версии IBO. Победная серия Машины достигла восьми поединков, и казалось, что новый штурм чемпионской высоты не за горами. Но в 2015 году Рахим снова проиграл.
Сценарий поединка с Влодарчиком повторился. Фаворит боя вымахался в стартовых раундах, а закалённый тяжёлыми боями Афолаби, стерпев все «бомбы», поймал Рахима жёсткой контратакой и отправил в глубокий нокаут. После того Чахкиев провёл два восстановительных боя с ноунеймами и вышел на поединок с соотечественником, жёстким панчером Максимом Власовым. Яркое, открытое противостояние, в ходе которого оба спортсмена побывали в нокдаунах, завершилось досрочным поражением олимпийского чемпиона. Вместе с этим поражением закончилась и
Профессиональная карьера Мехонцева пока оставляет больше вопросов. Запустил он её через полтора года после олимпийского триумфа. Всё начиналось довольно многообещающе: Егор поехал в США, где подмахнул контракт с промоутерской компанией знаменитого Боба Арума Top Rank. Bob Father не давал простаивать своему новому проспекту, привлекая его к турнирам не только в США, но даже в Макао. Мехонцев платил менеджерам той же монетой и исправно выполнял свою работу, нокаутируя соперника за соперником. К августу 2016 года в его активе было 12 побед в 12 боях, и 8 из них были досрочными.
6 августа Мехонцев вышел на вечер бокса в Аризоне, где встретился с Александром Джонсоном. Тогда Егор впервые не сумел победить, судьи насчитали ничью. С тех пор карьера россиянина словно зависла. Сам он большую часть времени проводит в России, при этом профиль компании Top Rank на различных
К слову, интересно во всей этой истории и то, что Джонсон, на котором, собственно, и застопорилась карьера Мехонцева, и сам больше не выступал с тех пор.
Как говорилось выше, карьера Тищенко лишь начинается, но его дебют можно считать удачным. Евгений уверенно вёл поединок с гораздо более опытным венесуэльцем Окандо (19−7, 16 КО) и заставил рефери остановить бой в пятом раунде. Нам остаётся лишь пожелать Тищенко удачного восхождения к вершине рейтинга. Если всё пойдёт по плану промоутеров, то уже через несколько лет Евгению придётся столкнуться в профессионалах с другими молодыми проспектами хэвивейта, которые сделали себе имя на Олимпиаде.
На смену ещё не старым Уайлдеру и Джошуа спешат олимпийский чемпион 2016 года в супертяжёлом весе Тони Йока и серебряный призёр той ж Олимпиады Джозеф Джойс. Надеемся, что достойным соперником им станет и Тищенко.