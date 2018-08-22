Как олимпийские чемпионы из России переходили в профессиональный бокс

В минувшие выходные в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса, на котором дебют на профессиональном ринге провёл олимпийский чемпион 2016 года в первом тяжёлом весе Евгений Тищенко. Вспоминаем всех российских боксёров, выигравших Олимпиаду, а после решивших перейти в профессионалы.

Александр Лебзяк, чемпион Олимпийских игр—2000 в Сиднее

Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер олимпийской сборной России не является первым боксёром, завоевавшим золотую медаль центрального спортивного события четырёхлетия, но именно он стал первым, кто попробовал себя на профессиональном ринге после олимпийского триумфа.

Случилось это в сентябре 2001 года. На тот момент за плечами Лебзяка было участие в трёх Олимпиадах, несколько поездок на первенства мира и континентальные чемпионаты, а также на Игры Доброй воли и чемпионаты для военнослужащих. У Александра было не только множество наград и медалей, но и достаточно проблем со здоровьем. Главная из них — больное лёгкое, которое впервые лопнуло в 1992 году. Впоследствии оно дало о себе знать и на Олимпиаде в Атланте.

Невзирая на всё это, а также на солидный возраст для дебюта в профессионалах (32 года), спортсмен решил испытать судьбу. 21 сентября на вечере бокса в Ташкенте Лебзяк вышел на ринг с опытным американским джорнименом Стэйси Гудсоном (22−2−26, 11 КО). Тот поединок Александр выиграл без каких-либо проблем, нокаутировав соперника в первом раунде. Но удачный старт всё равно не заставил Лебзяка долго «пылить» в профессионалах. Вскоре он принял решение сосредоточиться на тренерской деятельности. Бой с Гудсоном так и остался единственным в его послужном списке профессионального боксёра.

Александр Поветкин, чемпион Олимпийских игр—2004 в Афинах

Источник: Reuters

Пожалуй, мало найдётся людей в России, которые не слышали об Александре Поветкине. Несмотря на свой возраст, боксёр, вероятно, продолжает оставаться самым популярным представителем своего вида спорта в стране.

Поветкин начал протаптывать дорогу среди профессионалов на следующий год после триумфа на Олимпиаде в Афинах. Для начала, что естественно, Саша присел на «мешочную диету», поколачивая заштатных боксёров, но надо отметить, что делал он это крайне активно. 11 боёв за первые полтора года в профессионалах — столько же, сколько он провёл за последние пять лет.

Вскоре фанаты боксёра уже начали негромко выражать своё недовольство. Промоутеры слишком берегли Поветкина, не давали соперников, бои с которыми способствовали бы его профессиональному росту. Наконец в 2007 году Александр получил конкурентоспособного противника. В Германию, где на тот момент в основном и выступал россиянин, приехал экс-чемпион мира Крис Бёрд. Да, американец уже был в возрасте и изрядно потрёпан в минувших битвах, но всё же это был соперник совершенно иного уровня. Поветкин справился с ним на ура и вышел на финальный элиминатор с Эдди Чемберсом. Тот поединок сложился для россиянина очень непросто и вскрыл его многочисленные пробелы в обороне. Но всё-таки победа была присуждена Витязю, благодарю чему он получил статус обязательного претендента на титул по версии IBF, которым на тот момент владел Владимир Кличко.

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Украинец в то время явно не планировал выходить на бой с Поветкиным, да и команда самого россиянина не стремилась испытывать судьбу, понимая, что опыт их подопечного в профессионалах ещё очень мал для такого большого ивента. Формально, переговоры о бое велись, но на деле оба боксёра вели карьеру в разных направлениях. Промоушен Витязя принялся продвигать его по версиям других организаций, но зачем-то неизменно привозил своему клиенту малоизвестных мешков с раздутым профессиональным рекордом. К таким соперникам можно отнести Тайруса Сайкса, Леона Нолана, Хавьера Мору, Теке Оруха и других.

В 2011 году в карьере Поветкина наступил первый серьёзный прорыв. WBA присудила Владимиру Кличко титул суперчемпиона, а титул «обычного» чемпиона, или, как его принято называть WBA Regular, стал вакантным. Претендентами на него были первый и второй номера рейтинга организации — Александр Поветкин и Руслан Чагаев. В напряжённом противостоянии экс-чемпион мира Чагаев уступил россиянину, и таким образом Витязь впервые стал обладателем большого пояса. Вслед за этим менеджмент россиянина опять принялся за старое, выставляя против него соперников сомнительного уровня. Достаточно вспомнить Вавжика, престарелого Рахмана и Босвелла. Из всех оппонентов Поветкина за это время упоминания достоин лишь Марко Хук, который, к слову, доставил противнику ворох проблем.

В 2013 году настал ещё один поворотный момент в карьере Поветкина. Предприниматель Андрей Рябинский взялся за организацию поединка Александра с доминирующим чемпионом мира Владимиром Кличко. Этот бой состоялся 5 октября и завершился первым поражением Витязя в профессионалах.

Конечно, Кличко-младшего можно долго и упорно обвинять в грязной манере ведения боя и в однообразном стиле, но по сути Поветкин ничего не смог противопоставить опытному чемпиону. После боя признал это и сам Поветкин, сменив тренерский штаб и начав сотрудничество с Иваном Кирпой.

Кроме того, с момента боя партнёрство Поветкина с Рябинским стало постоянным, и с тех пор в послужном списке россиянина сложно найти откровенно слабых соперников (за редким исключением). Невзирая на все допинговые скандалы и вынужденные в связи с этим паузы в выступлениях, Рябинский продолжал вести карьеру Витязя и сумел обеспечить клиента ещё одним титульным боем. 22 сентября у олимпийского чемпиона 2004 года будет, пожалуй, последний шанс в профессиональном боксе стать полноценным чемпионом мира сразу по нескольким версиям. Сумеет ли он одолеть нового короля хэвивейта молодого Энтони Джошуа? Узнаем уже скоро. А пока остаётся пожелать Витязю удачи и выразить сожаление, что его работа с Рябинским началась так поздно.

Рахим Чахкиев, чемпион Олимпийских игр—2008 в Пекине

Источник: РИА "Новости"

Звезда Рахима Чахкиева потухла так же быстро, как и зажглась. Яркий, атакующий стиль мощного россиянина радовал глаз всех любителей бокса и обещал ему популярность даже на американских рингах.

В профессионалах Чахкиев дебютировал в 2009 году и решил это сделать в Германии. Как и любой дебютант в профи, Чахкиев первые бои проводил с откровенными андердогами. Постепенно уровень его оппозиции рос и к 2012 году он сумел выйти на поединок за региональный титул по версии WBC. Это, в свою очередь, практически гарантировало ему скорую схватку за пояс полноценного чемпиона. В 2013 году промоутеры организовали Рахиму титульный поединок с действующим чемпионом по версии WBC Кшиштофом Влодарчиком. Противостояние стало главным событием на вечере бокса в Москве.

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Чахкиев при поддержке болельщиков резво начал бой, традиционно выбрасывая массу силовых ударов. Первая треть встречи осталась за ним, более того, в третьем раунде Влодарчик побывал в нокдауне. Но старая «болезнь» Чахкиева, а именно слабая оборона, подвела его во второй половине боя. Вымахавшись и подсев физически, он пропустил левый боковой от поляка и побывал в нокдауне. После этого активность Рахима сошла на нет, в то время как опытный поляк наращивал темп и в седьмом раунде снова отправил соперника на канвас. В восьмой трёхминутке рефери ещё дважды открывал счёт хозяину ринга, и тот в итоге отказался от продолжения.

Сперва показалось, что поражение было обусловлено нехваткой опыта в профессионалах. Чахкиева снова начали аккуратно вести к титульному бою, давая возможность восстановиться от болезненного поражения. Вскоре он завоевал второстепенный пояс по версии WBC Silver, а затем стал чемпионом мира по малозначимой версии IBO. Победная серия Машины достигла восьми поединков, и казалось, что новый штурм чемпионской высоты не за горами. Но в 2015 году Рахим снова проиграл.

Сценарий поединка с Влодарчиком повторился. Фаворит боя вымахался в стартовых раундах, а закалённый тяжёлыми боями Афолаби, стерпев все «бомбы», поймал Рахима жёсткой контратакой и отправил в глубокий нокаут. После того Чахкиев провёл два восстановительных боя с ноунеймами и вышел на поединок с соотечественником, жёстким панчером Максимом Власовым. Яркое, открытое противостояние, в ходе которого оба спортсмена побывали в нокдаунах, завершилось досрочным поражением олимпийского чемпиона. Вместе с этим поражением закончилась и профи-карьера Чахкиева.

Егор Мехонцев, чемпион Олимпийских игр—2012 в Лондоне

Источник: РИА

Профессиональная карьера Мехонцева пока оставляет больше вопросов. Запустил он её через полтора года после олимпийского триумфа. Всё начиналось довольно многообещающе: Егор поехал в США, где подмахнул контракт с промоутерской компанией знаменитого Боба Арума Top Rank. Bob Father не давал простаивать своему новому проспекту, привлекая его к турнирам не только в США, но даже в Макао. Мехонцев платил менеджерам той же монетой и исправно выполнял свою работу, нокаутируя соперника за соперником. К августу 2016 года в его активе было 12 побед в 12 боях, и 8 из них были досрочными.

6 августа Мехонцев вышел на вечер бокса в Аризоне, где встретился с Александром Джонсоном. Тогда Егор впервые не сумел победить, судьи насчитали ничью. С тех пор карьера россиянина словно зависла. Сам он большую часть времени проводит в России, при этом профиль компании Top Rank на различных интернет-ресурсах говорит о том, что Мехонцев по-прежнему клиент Арума. Это не помешало ему провести поединок в июле 2017 года в Москве. Тогда Егор решением большинства судей победил соперника сомнительного уровня, венесуэльца Гусмира Пердомо.

К слову, интересно во всей этой истории и то, что Джонсон, на котором, собственно, и застопорилась карьера Мехонцева, и сам больше не выступал с тех пор.

Евгений Тищенко, чемпион Олимпийских игр—2016 в Рио-де-Жанейро

Источник: РИА "Новости"

Как говорилось выше, карьера Тищенко лишь начинается, но его дебют можно считать удачным. Евгений уверенно вёл поединок с гораздо более опытным венесуэльцем Окандо (19−7, 16 КО) и заставил рефери остановить бой в пятом раунде. Нам остаётся лишь пожелать Тищенко удачного восхождения к вершине рейтинга. Если всё пойдёт по плану промоутеров, то уже через несколько лет Евгению придётся столкнуться в профессионалах с другими молодыми проспектами хэвивейта, которые сделали себе имя на Олимпиаде.