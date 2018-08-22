Посадили на лавку: Гассиев остался без суперсерии

Источник: Спорт-Экспресс

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) объявили о том, что во втором сезоне вновь будет разыгран Кубок Мохаммеда Али в тяжелом весе (до 90,7 кг). Отчасти это стало неожиданным, так как сильнейшие боксеры этого веса участвовали в первом сезоне турнира. И украинец Александр Усик собрал все чемпионские пояса. Сейчас восемь боксеров будут биться только за Кубок Али.

БЕЗ ЧЕМПИОНОВ

Понятно, что раз Усик собрал абсолютно все пояса, то во втором сезоне суперсерии в тяжелом весе не будет чемпионов.

— Болельщики вправе ожидать очень сильного состава. Будут несколько громких имен из первого сезона и самые рейтинговые претенденты. Как это принято в WBSS, нас ожидает большой географический охват участников, — рассказал один из со-промоутеров серии Калле Зауэрланд.

Имена участников еще не названы официально, но польский промоутер Анджей Василевски уже раскрыл все секреты.

По его информации, в суперсерии примут участие поляки Кшиштоф Гловацки и Матеуш Мастернак, южноафриканец Кевин Лерена, американец Эндрю Табити, россияне Руслан Файфер и Максим Власов, а также два полуфиналиста прошлого сезона кубинец Юниер Дортикос и латыш Майрис Бриедис.

Фоторепортаж Усик победил Гассиева в Москве и стал абсолютным чемпионом мира

Финалист WBSS россиянин Мурат Гассиев будет только запасным, хотя первоначально планировалось, что он станет основным участником. Но Гассиев в бою с Александром Усиком 21 июля получил травму плеча и пока неизвестно, когда он вообще будет в состоянии драться. Совершенно точно, не в этом году.

А НАШИ КТО

Ровно половина участников из этой восьмерки за свою профессиональную карьеру потерпели только по одному поражению, причем Дортикос и Бриедис — в полуфиналах WBSS. Также по разу проигрывали Гловацки и Лерена. Табити одержал победы во всех проведенных поединках.

Все свои бои на профессиональном ринге выиграл и уроженец Бурятии Руслан Файфер. Он провел 23 поединка, в 16 из которых добился побед нокаутом. С 2017 года он владеет поясом IBF International. 25 марта в Санкт-Петербурге он уже во втором раунде забил до нокаута аргентинца Сезара Давида Кренца. Пока Файфер дрался исключительно с ноунеймами. По большому счету, у него такой же статус, и турнир WBSS — отличная возможность проявить себя.

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Максим Власов на профессиональном ринге с 2005 года. Сейчас он владеет поясом WBA Silver. Перед первым сезоном WBSS, в число участников которого он включен не был, Власов сделал несколько громких заявлений. В частности, он усомнился в том, что организаторы сделали правильный выбор, сделав ставку на Дмитрия Кудряшова и Мурата Гассиева.

Теперь у него будет шанс доказать собственную состоятельность. Власов — сильный боксер, у которого в соперниках было много мощных соперников. Но самый пока красивый бой он провел в Москве в декабре 2016 года против соотечественника Рахима Чахкиева, которого нокаутировал в седьмом раунде.

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ЧТО БУДЕТ С УСИКОМ

А что же абсолютный чемпион Усик? Александр, героически выдержав все провокационные пресс-конференции и нападки после московской победы над Гассиевым, сейчас отдыхает. А его промоутеры ведут переговоры о следующем бое.

Один из самых вероятных вариантов — поединок с британцем Тони Белью в рамках тяжелого веса. Белью недавно отделал в ринге соотечественника Дэвида Хэя, и сейчас ему гораздо проще найти выгодный в финансовом отношении вариант. Усику же нужен просто достойный соперник. Белью — как раз из таких.

Но если не он, то кто же еще претендует на бой с украинским чемпионом? Многое зависит от самого Усика. Если он вдруг решит перейти в супертяжелый вес, кандидатов будет предостаточно. Если останется в тяжелом, то ему предстоят защиты титулов.