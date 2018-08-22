Посадили на лавку: Гассиев остался без суперсерии
За Кубок Мохаммеда Али будут биться два российских боксера.
За Кубок Мохаммеда Али будут биться два российских боксера.
Организаторы Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) объявили о том, что во втором сезоне вновь будет разыгран Кубок Мохаммеда Али в тяжелом весе (до 90,7 кг). Отчасти это стало неожиданным, так как сильнейшие боксеры этого веса участвовали в первом сезоне турнира. И украинец Александр Усик собрал все чемпионские пояса. Сейчас восемь боксеров будут биться только за Кубок Али.
Понятно, что раз Усик собрал абсолютно все пояса, то во втором сезоне суперсерии в тяжелом весе не будет чемпионов.
— Болельщики вправе ожидать очень сильного состава. Будут несколько громких имен из первого сезона и самые рейтинговые претенденты. Как это принято в WBSS, нас ожидает большой географический охват участников, — рассказал один из
Имена участников еще не названы официально, но польский промоутер Анджей Василевски уже раскрыл все секреты.
По его информации, в суперсерии примут участие поляки Кшиштоф Гловацки и Матеуш Мастернак, южноафриканец Кевин Лерена, американец Эндрю Табити, россияне Руслан Файфер и Максим Власов, а также два полуфиналиста прошлого сезона кубинец Юниер Дортикос и латыш Майрис Бриедис.
Финалист WBSS россиянин Мурат Гассиев будет только запасным, хотя первоначально планировалось, что он станет основным участником. Но Гассиев в бою с Александром Усиком 21 июля получил травму плеча и пока неизвестно, когда он вообще будет в состоянии драться. Совершенно точно, не в этом году.
Ровно половина участников из этой восьмерки за свою профессиональную карьеру потерпели только по одному поражению, причем Дортикос и Бриедис — в полуфиналах WBSS. Также по разу проигрывали Гловацки и Лерена. Табити одержал победы во всех проведенных поединках.
Все свои бои на профессиональном ринге выиграл и уроженец Бурятии Руслан Файфер. Он провел 23 поединка, в 16 из которых добился побед нокаутом. С 2017 года он владеет поясом IBF International. 25 марта в
Максим Власов на профессиональном ринге с 2005 года. Сейчас он владеет поясом WBA Silver. Перед первым сезоном WBSS, в число участников которого он включен не был, Власов сделал несколько громких заявлений. В частности, он усомнился в том, что организаторы сделали правильный выбор, сделав ставку на Дмитрия Кудряшова и Мурата Гассиева.
Теперь у него будет шанс доказать собственную состоятельность. Власов — сильный боксер, у которого в соперниках было много мощных соперников. Но самый пока красивый бой он провел в Москве в декабре 2016 года против соотечественника Рахима Чахкиева, которого нокаутировал в седьмом раунде.
А что же абсолютный чемпион Усик? Александр, героически выдержав все провокационные
Один из самых вероятных вариантов — поединок с британцем Тони Белью в рамках тяжелого веса. Белью недавно отделал в ринге соотечественника Дэвида Хэя, и сейчас ему гораздо проще найти выгодный в финансовом отношении вариант. Усику же нужен просто достойный соперник. Белью — как раз из таких.
Но если не он, то кто же еще претендует на бой с украинским чемпионом? Многое зависит от самого Усика. Если он вдруг решит перейти в супертяжелый вес, кандидатов будет предостаточно. Если останется в тяжелом, то ему предстоят защиты титулов.
И скорее всего, первой будет защита пояса WBA, поскольку регулярный чемпион Бейбут Шуменов в суперсерии не участвует. Как и «чемпион в отпуске» россиянин Денис Лебедев.