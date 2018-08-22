Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Янг Бойз1
Динамо З1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Видеотон0
АЕК2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аякс3
Динамо К1
Футбол. Кубок России
19:30
Торпедо М2
Шинник0
Футбол. Кубок России
19:00
Чайка2
Армавир0
Футбол. Кубок России
18:30
Луки-ЭнергияП 5:40
Чертаново0
Футбол. Кубок России
18:30
Текстильщик2
Химки3
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Бр1
Авангард К3
Футбол. Кубок России
18:30
КалугаП 2:44
Тамбов4
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н2
Сочи1
Футбол. Кубок России
18:00
ВолгарьП 4:20
Факел0
Футбол. Кубок России
18:00
Сызрань-2003П 4:31
Ротор1
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик1
Мордовия0
Футбол. Кубок России
17:00
Знамя Труда0
Балтика1
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень2
Сибирь1
Футбол. Кубок России
16:00
Челябинск0
Нижний Новгород1
Футбол. Кубок России
14:30
Динамо БрлП 5:40
Томь0
Футбол. Кубок России
13:00
Сахалин Ю-С3
Зенит Ир0
Футбол. Кубок России
12:00
Луч0
СКА-Хабаровск2
Все события
Фоторепортажи
10Дебют Роналду, лондонское дерби и другие события выходных
6Игрок года по версии УЕФА: Модрич, Роналду или Салах?
21:53 (мск), источник: Vesti.kz

Без Аделаиды Берд: официально объявлены рефери и судьи реванша Головкин — «Канело»

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) официально объявила имена судей и рефери на второй бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

Рефери в ринге будет американец Бенджи Эстевес. По данным BoxRec, в своей карьере Эстевес обслужил 636 боев. Родился Эстевес в 1954 году, а постоянно проживает в Нью-Йорке. Рефери он работает с 1982 года и за карьеру обслуживал поединки таких известных боксеров, как Флойд Мейвезер-младший, Костю Цзю, Артуро Гатти, Бернард Хопкинс, Шейн Мозли, Келли Павлик и других.

Судьями второго боя Головкин — Альварес будут американцы Дэйв Моретти, Гленн Фельдман и Стив Вайсфельд. Интересно, что все три судьи работали вместе на реванше россиянина Сергея Ковалева и американца Андре Уорда, который закончился скандальной победой Уорда нокаутом.

Напомним, что в первом поединке Головкин — Альварес рефери в ринге был Келли Бэйлис, а судьями были все тот же Дэйв Морретти, Дон Трелла и Аделаида Берд.

В первом бою Моретти отдал победу Головкну — 115−113, Трелла поставил ничью — 114−114, а Берд присудила победу Альваресу — 118−110, чем получила шквал критики от специалистов и фанатов бокса. Тот поединок завершился ничьей.

15 сентября Головкин и Альварес вернутся на арену T-Mobile в Лас-Вегасе для проведения второго поединка. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций на телеканале HBO.

Промоутер Головкина просил назначить мужа скандальной Аделаиды Берд на реванш с "Канело"
Сульшер и норвежский Лукаку в атаке: с кем сыграет «Зенит»?
Плющенко прокомментировал уход Медведевой к канадскому тренеру
Футболисты «Балтики» готовятся к бойкоту домашнего матча ФНЛ
Дзюба в третий раз в сезоне признан лучшим игрок тура в РПЛ
Посадили на лавку: Мурат Гассиев остался без суперсерии
Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал невызов Месси
«Мордовия», «Ротор» и «Факел» вылетели из Кубка России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь