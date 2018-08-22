Без Аделаиды Берд: официально объявлены рефери и судьи реванша Головкин — «Канело»

Рефери в ринге будет американец Бенджи Эстевес. По данным BoxRec, в своей карьере Эстевес обслужил 636 боев. Родился Эстевес в 1954 году, а постоянно проживает в Нью-Йорке. Рефери он работает с 1982 года и за карьеру обслуживал поединки таких известных боксеров, как Флойд Мейвезер-младший, Костю Цзю, Артуро Гатти, Бернард Хопкинс, Шейн Мозли, Келли Павлик и других.

Судьями второго боя Головкин — Альварес будут американцы Дэйв Моретти, Гленн Фельдман и Стив Вайсфельд. Интересно, что все три судьи работали вместе на реванше россиянина Сергея Ковалева и американца Андре Уорда, который закончился скандальной победой Уорда нокаутом.

Напомним, что в первом поединке Головкин — Альварес рефери в ринге был Келли Бэйлис, а судьями были все тот же Дэйв Морретти, Дон Трелла и Аделаида Берд.

В первом бою Моретти отдал победу Головкну — 115−113, Трелла поставил ничью — 114−114, а Берд присудила победу Альваресу — 118−110, чем получила шквал критики от специалистов и фанатов бокса. Тот поединок завершился ничьей.