«Этот тупица не может отличить бокс от беготни». Альварес высмеял тренера Головкина

Альварес крайне не согласен с заявлениями Санчеса о том, что мексиканец якобы избегал открытого бокса в бою с Головкиным в прошлом сентябре и постоянно бегал по рингу от казахстанца.

«Речи Санчеса меня не трогают, потому что он реально считает себя крутым тренером, а на деле понятия не имеет о боксе. Он не знает, что такое техника, как ставить ее или обучать движениям, как адаптироваться к ситуациям, а не просто идти тупо вперед, забрасывая соперника ударами. То, что я делаю в ринге, называется боксом. Мне странно видеть, что тот, кто считает себя крутым тренером, не может отличить бокс от беготни, о которой постоянно судачит.

Одно дело — переть вперед как осел, а другое — уходить от ударов, контратаковать или даже оставаться у канатов, пуская в «молоко» удары противника. Надеюсь, Санчес придет домой и осознает, каким тупицей себя выставляет подобными комментариями. Первый бой дал мне уверенность, что я выиграю второй. Если все пойдет хорошо, одержу досрочную победу, — цитирует Альвареса BoxingScene.com.

Ранее тренер мексиканца Эдди Рейносо также поставил под сомнения профессиональные навыки своего коллеги. По его словам, Санчес прививает всем своим бойцам примитивный стиль, а у Головкина и вовсе отсутствует школа бокса.