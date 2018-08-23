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10:01 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Головкина разоблачил Альвареса и ответил ему фактами за «тупицу»

Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), ответил на оскорбления со стороны мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

Ранее Альварес обозвал Санчеса «тупицей», поскольку тот «не может отличить бокс от беготни». Таким образом мексиканец ответил на заявления тренера GGG о том, что тот якобы избегал открытого бокса в бою с Головкиным в прошлом сентябре и постоянно бегал по рингу от казахстанца.

«Начнем с того, что я не переходил рамки дозволенного. Я не оскорблял Альвареса. А все то, о чем я говорил, является фактами. Хочу, чтобы все запомнили. Оскорбления начались не с нашей стороны, а с ихней. Это они пали так низко.

Возможно, я настолько крепко влез в голову Альвареса. И поэтому он так жестко мне ответил. Думаю, в этом не было необходимости. Но это в очередной раз доказывает мои слова, Альварес — не такой, каким себя выдает. Я чувствую, что его задевает все то, о чем я говорю. Иначе он бы не отвечал мне.

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Факт, что он читает мои комментарии. Факт, что они его задевают. Но также факт и в том, что все ранее сказанное мною было не для того, чтобы просто что-нибудь сказать. Я говорю факты. Где я соврал? Или может быть не было проваленного допинг-теста? Не по его ли вине сорвался бой в мае? Не по его ли вине началась путаница с билетами, броней гостиничных номеров среди болельщиков? Я его не оскорблял. Это они опустились до оскорблений, — считает Санчес, слова которого приводит vRINGe.com.

Изначально реванш Головкина и Альвареса должен состояться 5 мая, но его отметили из-за положительных допинг-тестов мексиканца и его последующей дисквалификации. Сразу в двух февральских пробах «Канело» нашли запрещенный препарат кленбутерол. В команде мексиканца грешили на зараженное мясо, ведь в Мексике эту добавку используют в животноводстве.

Сразу же после результатов теста Головкин и Санчес набросились на Альвареса, обвинив того в мошенничестве. Команды обменялись резкими высказываниями в адрес друг друга, часто переходили рамки приличия. Дошло до того, что бойцы отказались от совместных медиа-мероприятий, который с большими сложнотями перенесли на 15 сентября. Соперники вернутся на арену T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где состоялся их первый бой, завершившийся спорной ничьей.

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