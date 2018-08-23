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11:06 (мск), источник: Vesti.kz

Василий Левит победил двух боксеров из России и вышел в финал турнира в Грозном

Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит вышел в финал Международного турнира по боксу класса «А» памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, передает корреспондент Vesti.kz.

Стартовал казахстанский тяжеловес в Грозном с победы над российским боксером Назарбеком Шамиловым, а в полуфинале выиграл у другого представителя России — Саихана Бакаева. В финале, который пройдет сегодня, 23 августа, Левит встретится с третьим российским боксером — Шамилем Мансуровым.

В весовой категории до 81 килограмма финалистом состязания стал Ерик Альжанов. В четвертьфинале казахстанец победил Брижеша Ядава из Индии, а в ½ финала — Разиуана Мазикова из России. В бою за «золото» Альжанов встретится с хозяином ринга Имамом Хатаевым.

Добавим, что еще три казахстанских боксера стартовали на турнире с 1/8 финала. Нурбол Калжанов (до 56 килограммов) выиграл по очкам у Исы Биева из России. Санатали Тольтаев (до 64 килограммов) также «в сухую» победил другого хозяина ринга — Усмана Идрисова. Со счетом 5:0 взял верх в противостоянии с российским боксером Джамалем Сулумовым казахстанец Маулен Оскенбек (до 69 килограммов).

В четвертьфинале Калжанов проиграл Аброру Кодирову из Узбекистана. Тольтаев также уступил узбекскому сопернику Алияру Норалиеву. Оскенбек выиграл у украинца Вячеслава Назарова. В полуфинале Маулен отказался от продолжения поединка после двух раундов с Шамилем Мальсаговым из России и стал бронзовым призером турнира.

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