Василий Левит победил двух боксеров из России и вышел в финал турнира в Грозном

Стартовал казахстанский тяжеловес в Грозном с победы над российским боксером Назарбеком Шамиловым, а в полуфинале выиграл у другого представителя России — Саихана Бакаева. В финале, который пройдет сегодня, 23 августа, Левит встретится с третьим российским боксером — Шамилем Мансуровым.

В весовой категории до 81 килограмма финалистом состязания стал Ерик Альжанов. В четвертьфинале казахстанец победил Брижеша Ядава из Индии, а в ½ финала — Разиуана Мазикова из России. В бою за «золото» Альжанов встретится с хозяином ринга Имамом Хатаевым.

Добавим, что еще три казахстанских боксера стартовали на турнире с 1/8 финала. Нурбол Калжанов (до 56 килограммов) выиграл по очкам у Исы Биева из России. Санатали Тольтаев (до 64 килограммов) также «в сухую» победил другого хозяина ринга — Усмана Идрисова. Со счетом 5:0 взял верх в противостоянии с российским боксером Джамалем Сулумовым казахстанец Маулен Оскенбек (до 69 килограммов).