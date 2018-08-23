Василий Левит победил россиянина и завоевал «золото» на турнире в Грозном

В поединке за «золото» 30-летний финалист Олимпиады-2016 встречался с соперником из России — Шамилем Мансуровым. Финальный поединок в категории до 91 килограмма продлился все три раунда и завершился победой Левита по очкам.

В весовой категории до 81 килограмма победителем состязания стал еще один казахстанец — Ерик Альжанов. В финале отечественный спортсмен должен боксировать с Имамом Хатаевым из России, но бой пока не состоялся.