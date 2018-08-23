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15:58 (мск), источник: Vesti.kz

Василий Левит победил россиянина и завоевал «золото» на турнире в Грозном

Казахстанский тяжеловес Василий Левит выиграл Международный турнир по боксу класса «А» памяти Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном, передает корреспондент Vesti.kz.

В поединке за «золото» 30-летний финалист Олимпиады-2016 встречался с соперником из России — Шамилем Мансуровым. Финальный поединок в категории до 91 килограмма продлился все три раунда и завершился победой Левита по очкам.

В весовой категории до 81 килограмма победителем состязания стал еще один казахстанец — Ерик Альжанов. В финале отечественный спортсмен должен боксировать с Имамом Хатаевым из России, но бой пока не состоялся.

Ранее бронзовым медалистом турнира в Грозном стал казахстанец Маулен Оскенбек, выступавший в категории до 69 килограммов.

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