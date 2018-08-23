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18:55 (мск), источник: Vesti.kz

Санчес сравнил «Канело» с испуганной крысой и рассказал, что беспокоит Головкина

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) Абель Санчес не верит, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) изменит свой стиль бокса во втором бою, сообщает VRinge.com.

— Простой вопрос со сложным ответом. Какое сейчас настроение у Геннадия? Кажется, что он был несчастлив еще до того, как рематч с «Канело» был перенесен.

— Он в отличном настроении. Его беспокоит то, что люди делают вид, что с «Канело» ничего не произошло. В лагере у него все отлично: он выполняет программу, травит шутки, все отлично, — сказал Санчес в интервью HBO.

— Есть ли у вас чувство, что «Канело» во второй раз будет драться по-другому?

— Нет. Я не думаю, что «Канело» человек чести и характера. Думаю, что он будет убегать, как испуганная крыса, точно так же, как это было в первом бою. Мы попытаемся улучшить свои действия, но это невозможно, если противник не хочет драться. Я ожидаю от него еще одной беготни.

Ранее Альварес назвал Санчеса тупицей, поскольку тот не может отличить бокс от беготни, а тренер ответил ему фактами. Перепалка между Санчесом и лагерем мексиканца длится уже несколько месяцев.

Напомним, второй бой между Головкиным и Альваресом пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. В предстоящем поединке казахстанец поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, которым ранее владел Альварес, и специальный пояс WBC.

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