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22:21 (мск), источник: Vesti.kz

Вечер бокса Головкин — «Канело» лишился самой титулованной участницы

Абсолютная чемпионка мира норвежка Сесилия Брекхус (34−0, 9 КО) не выступит в вечере бокса, главным событием которого станет бой чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО). Об этом сообщает BoxingScene.

Обладательница титулов WBC, WBA (Super), WBO, IBF и IBO Брекхус была одним из первых кандидатов на выступление в андеркарте вечера Головкин — Альварес. Планировалось, что ее соперницей станет полячка Александра Магдзяк Лопес (18−4−3, 1 КО).

По данным норвежской прессы, Брекхус не смогли вовремя найти нужную оппонентку, так как в женском боксе не так много вариантов. В итоге свой следующий бой она проведет в декабре в Нью-Йорке.

36-летняя Брекхус стала абсолютной чемпионкой мира в 2014 году после семи лет со дня дебюта в профи-боксе. В этом статусе она провела восемь защит. С недавнего времени дела Брекхус ведет промоутер Том Леффлер, работающий с Головкиным.

Отметим, что 5 мая этого года Брекхус впервые в карьере побывала в нокдауне, но победила решением американку Кали Рейс (14−7−1, 4 КО) — бой проходил в андеркарте вечера бокса в Карсоне (штат Калифорния, США), в главном событии которого Головкин отправил в нокаут американца Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 КО).

Второй бой между Головкиным и Альварес возглавит вечер бокса, который пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья.

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