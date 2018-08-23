Вечер бокса Головкин — «Канело» лишился самой титулованной участницы

Обладательница титулов WBC, WBA (Super), WBO, IBF и IBO Брекхус была одним из первых кандидатов на выступление в андеркарте вечера Головкин — Альварес. Планировалось, что ее соперницей станет полячка Александра Магдзяк Лопес (18−4−3, 1 КО).

По данным норвежской прессы, Брекхус не смогли вовремя найти нужную оппонентку, так как в женском боксе не так много вариантов. В итоге свой следующий бой она проведет в декабре в Нью-Йорке.

36-летняя Брекхус стала абсолютной чемпионкой мира в 2014 году после семи лет со дня дебюта в профи-боксе. В этом статусе она провела восемь защит. С недавнего времени дела Брекхус ведет промоутер Том Леффлер, работающий с Головкиным.

Отметим, что 5 мая этого года Брекхус впервые в карьере побывала в нокдауне, но победила решением американку Кали Рейс (14−7−1, 4 КО) — бой проходил в андеркарте вечера бокса в Карсоне (штат Калифорния, США), в главном событии которого Головкин отправил в нокаут американца Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 КО).