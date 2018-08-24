«Пояса ценности не имеют. Запоминаются бои». Максим Власов о Суперсерии

Источник: Спорт-Экспресс

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) объявили о том, что во втором сезоне вновь будет разыгран Кубок Мохаммеда Али в тяжелом весе (до 90,7 кг). Одним из участников турнира станет обладатель пояса WBA Silver россиянин Максим Власов. О своем отношении к суперсерии, следующем бое и резких словах в адрес соперников Власов рассказал «СЭ».

ВТОРОЙ СЕЗОН БУДЕТ НЕ ХУЖЕ ПЕРВОГО

— Ваше отношение к тому, что организаторы Всемирной боксерской суперсерии решили провести еще один сезон в тяжелом весе?

— Думаю, они исходили в своем решении из успеха первого сезона. Он получился захватывающим, привлек к себе много внимания. На мой взгляд, это нормально. Надеюсь, второй сезон получится не менее интересным.

— Но в первом сезоне на кону стояли чемпионские пояса по различным версиям. Сейчас такого уже не будет.

— Я считаю, что эти пояса и титулы уже дискредитированы, никакой ценности, по большому счету, они не имеют. Главное — сами бои, насколько они зрелищны. Люди ведь помнят не то, за какие пояса были бои, а сами поединки. Так что лично для меня то, что никаких поясов по престижным версиям не будет разыгрываться, не имеет никакого значения.

— Ваши ожидания от первого сезона оправдались?

— Практически все, что я для себя прогнозировал, воплотилось в жизнь. Не угадал только то, что происходило в поединке Мурата Гассиева и Кшиштофа Влодарчика. Был уверен, что борьба окажется более конкурентной.

О СВОИХ СЛОВАХ НЕ ЖАЛЕЮ. Я ГОВОРЮ ПРАВДУ

— Перед первым сезоном вы давали прямые комментарии относительно участников. В частности, довольно жестко высказались о Дмитрии Кудряшове. Не жалеете о своих словах?

— Нет. Мне задавали вопросы, я отвечал то, что действительно думаю. В моих словах была правда, а на правду не принято обижаться. Конечно, можно это делать, но от нее не скроешься. Я совершенно нормально отношусь к Дмитрию, он делает то, что умеет. Но я негативно отношусь к тем людям, которые искусственно надували интерес к нему и делали из него звезду. Это меня действительно раздражало и напрягало.

— В вас тогда и сейчас не говорит обида на то, что вас не оказалось в числе участников первого сезона?

— А на что мне обижаться? Я бы говорил то же самое в любой ситуации. Тогда у меня были другие варианты, сейчас буду драться в суперсерии. У меня все нормально, карьера идет достаточно неплохо.

— Можете подтвердить тот список участников суперсерии, который разошелся по интернету?

— Слухи ходят всякие, в боксерском мире информация достаточно быстро расходится. Могу сказать только то, что когда ко мне обратились с предложением участвовать в WBSS, я сразу ответил согласием. Лучше вариантов все равно не будет, а титульный бой может быть только с Александром Усиком. Соперники хорошие, бои обещают быть интересными. Еще могу сказать, что по степени узнаваемости и популярности выбор участников оптимален.

ХОТЕЛ БЫ ДРАТЬСЯ С ДОРТИКОСОМ

— Говорят, что вы будете драться в четвертьфинале с поляком Кшиштофом Гловацким.

— У меня та же информация, что у вас. Пока контракт на конкретный бой не подписан, я не могу сказать, что моим соперником будет именно он. Давайте дождемся официальных объявлений.

— По датам боев какая-то ясность есть?

— В моем договоре с WBSS указано, что бой может пройти в сентябре, октябре или ноябре.

— К сентябрьскому бою готовы?

— Не думаю, что я буду драться в следующем месяце. Организаторы учитывают все нюансы, подбирают для участников удобные им даты.

— Если бы вы сами выбирали соперника, с кем предпочли бы драться?

— Это турнир, потому хочется идти по нарастающей и в первом бою получить соперника поудобнее. Но слабых боксеров в WBSS нет. Скажем так, в финале я бы предпочел встретиться с кубинцем Юниером Дортикосом. В первом сезоне он не показал того, на что действительно способен.

— Вы имеете в виду его полуфинал с Муратом Гассиевым?

— Да, Дортикос вполне мог драться в финале против Усика. Просто в бою с Гассиевым кубинец неверно разложил силы и к концу боя вымахался, устал. На усталости он и пропустил решающий удар, можно даже сказать случайный. Дортикос же заставил Гассиева отступать, выбрасывал много ударов, большинство из которых попадало в цель, диктовал свои условия. Все было закономерно до того самого удара Мурата. Думаю, Юниер больше таких ошибок не допустит.

— Если вам придется драться не с Гловацким, сильно поменяется подготовка?

— Да, в техническом плане кардинально, потому что Кшиштоф — единственный левша среди всех участников.

— На что могли бы променять участие в суперсерии?