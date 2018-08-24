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14:42 (мск), источник: Sports.kz

«Нет никаких вопросов». Глава WBC верит в чистоту «Канело» перед боем с Головкиным

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман отметил важность второго поединка Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса 15 сентября для наследия обоих боксеров, сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

Также функционер подчеркнул, что «Канело» доказал свою невиновность в использовании запрещенного вещества кленбутерол, следы которого были обнаружены в его февральских допинг-пробах.

— Они рискуют очень многим. Это бой, в котором каждый ставит на кон свое будущее, потому что в глазах всего мира победитель поединка 15 сентября станет лучшим боксером на данный момент — во всем мире, во всех категориях — и победитель получит наивысшее признание.

Будь то победа или поражение — к «Канело» нет никаких вопросов о допинге. Они уже мерились силами друг против друга, они знают, что должны делать. На этот раз все намного интереснее, чем в первом бою, — сказал Сулейман в интервью Boxingscene.com.

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