«Нет никаких вопросов». Глава WBC верит в чистоту «Канело» перед боем с Головкиным

Источник: Sports.kz

Также функционер подчеркнул, что «Канело» доказал свою невиновность в использовании запрещенного вещества кленбутерол, следы которого были обнаружены в его февральских допинг-пробах.

— Они рискуют очень многим. Это бой, в котором каждый ставит на кон свое будущее, потому что в глазах всего мира победитель поединка 15 сентября станет лучшим боксером на данный момент — во всем мире, во всех категориях — и победитель получит наивысшее признание.