Видео трех нокдаунов за минуту, или как казахстанец избивал алжирца на МЧМ-2018
В Будапеште (Венгрия) проходит молодежный чемпионат мира по боксу, на котором представлен и Казахстан, сообщает Sports.kz.
В Будапеште (Венгрия) проходит молодежный чемпионат мира по боксу, на котором представлен и Казахстан, сообщает Sports.kz.
Чемпион Азии Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 49 килограммов, стартовал в своем дивизионе с победы. На стадии 1/8 финала он не оставил шансов алжирцу Фарису Джабаллаху — если два первых раунда африканский боксер продержался, то в третьем рефери отсчитал ему сразу три нокдауна, после чего был вынужден остановить поединок. Также по ходу боя с Джабаллаха было снято одно очко.
В четвертьфинале Сабырхану будет противостоять россиянин Дмитрий Батяй, не без труда выигравший у венгра Атиллы Бернатха — 3:2. Добавим, что Батяй является обладателем серебряной медали юниорского чемпионата Европы-2018.