Видео трех нокдаунов за минуту, или как казахстанец избивал алжирца на МЧМ-2018

Чемпион Азии Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 49 килограммов, стартовал в своем дивизионе с победы. На стадии 1/8 финала он не оставил шансов алжирцу Фарису Джабаллаху — если два первых раунда африканский боксер продержался, то в третьем рефери отсчитал ему сразу три нокдауна, после чего был вынужден остановить поединок. Также по ходу боя с Джабаллаха было снято одно очко.