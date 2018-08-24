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18:01 (мск), источник: Sports.kz

Видео трех нокдаунов за минуту, или как казахстанец избивал алжирца на МЧМ-2018

В Будапеште (Венгрия) проходит молодежный чемпионат мира по боксу, на котором представлен и Казахстан, сообщает Sports.kz.

Чемпион Азии Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 49 килограммов, стартовал в своем дивизионе с победы. На стадии 1/8 финала он не оставил шансов алжирцу Фарису Джабаллаху — если два первых раунда африканский боксер продержался, то в третьем рефери отсчитал ему сразу три нокдауна, после чего был вынужден остановить поединок. Также по ходу боя с Джабаллаха было снято одно очко.

В четвертьфинале Сабырхану будет противостоять россиянин Дмитрий Батяй, не без труда выигравший у венгра Атиллы Бернатха — 3:2. Добавим, что Батяй является обладателем серебряной медали юниорского чемпионата Европы-2018.

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