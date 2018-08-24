Эксперт прокомментировал выбор судей на реванш Головкина и «Канело»

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Состав судейской бригады, который будет обслуживать бой 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), утвердила Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC). В нее вошли боковые судьи Стив Вайсфельд, Гленн Фельдман и Дейв Моретти (работавший на первом поединке боксеров и отдавший тогда победу Головкину со счетом 115−113), а также рефери в ринге Бенджи Эстевес-младший.

«Выбор других судей на бой Головкина и «Канело» был ожидаем. Скандальный резонанс после обьявления итогов первого поединка оказался чересчур громким. Вы можете представить, как болельщики и любители бокса отреагировали на повторное назначение Аделаиды Берд?

Я уверен, что на этот раз объективность оценки действий боксеров будет на порядок выше. Это сделает бой еще более интересным. Я не хочу делать прогнозов, но, на мой взгляд, у Головкина шансы немного выше, — отметил Кормли.

Отметим, что президент промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела «Канело», Эрик Гомес остался доволен выбором судей бой с Головкиным. В свою очередь, представляющий интересы GGG Том Леффлер заявил, что не имеет претензий по судьям.