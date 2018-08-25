Давид Лемье захотел реванша с Геннадием Головкиным

Боксеры встречались в октябре 2015 года в Нью-Йорке. Тогда Лемье проиграл техническим нокаутом и потерял пояс IBF в дебютной защите. В начале июня этого года Головкин лишился этого титула за отказ от выполнения обязательств перед организацией.

Свой следующий бой Лемье проведет 15 сентября против ирландца Гэри «Спайка» О́Салливана (28−2, 20 KO) в рамках вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), главным событием которого станет матч-реванш Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

«Мы очень внимательно изучаем Гэри О́Салливана на протяжении всего тренировочного лагеря. Мы не беспокоимся и уверены в своих силах, а также в том, что мы можем предложить Гэри. Я смотрюсь лучше, я сильнее и являюсь более высококлассным бойцом», — цитирует Лемье BoxingScene.com.

При этом победитель пары Лемье — О́Салливан в будущем вполне может рассчитывать на встречу с сильнейшим в реванше Головкина и Альвареса. Канадец намерен воспользоваться своим шансом, чтобы отомстить GGG за поражение.