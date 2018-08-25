Давид Лемье захотел реванша с Геннадием Головкиным

Боксеры встречались в октябре 2015 года в
Свой следующий бой Лемье проведет 15 сентября против ирландца Гэри «Спайка» О́Салливана (28−2, 20 KO) в рамках вечера бокса на арене
«Мы очень внимательно изучаем Гэри О́Салливана на протяжении всего тренировочного лагеря. Мы не беспокоимся и уверены в своих силах, а также в том, что мы можем предложить Гэри. Я смотрюсь лучше, я сильнее и являюсь более высококлассным бойцом», — цитирует Лемье BoxingScene.com.
При этом победитель пары Лемье — О́Салливан в будущем вполне может рассчитывать на встречу с сильнейшим в реванше Головкина и Альвареса. Канадец намерен воспользоваться своим шансом, чтобы отомстить GGG за поражение.
«Для победы над таким парнем, как Головкин, необходимо пройти через тяжелые тренировки и серьезнейший лагерь. Я определенно сделаю все это, если мне предоставится такая возможность. Прошло много лет, но забавная штука в том, что именно сейчас я достиг своего пика. Когда я дрался с Головкиным, он был в расцвете своих сил. Разница в реванше будет заключаться в том, что я нахожусь на пике и прекрасно знаю с чем мне придется столкнуться в лице Головкина, — добавил Лемье.