Тренер Головкина принизил рекорд Хопкинса и объяснил критикам разницу

Напомним, 5 мая в Карсоне (штат Калифорния, США) Головкин, нокаутировав во втором раунде Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 КО), повторил рекорд Хопкинса по числу успешных защит титула. Теперь на счету обоих по 20 победных боев в статусе чемпиона. Американец сделал это в период с 1996 по 2005 год, Головкину же для повторения этого достижения потребовалось меньше времени (2010−2018).

Однако некоторые считают, что рекорды Головкина и Хопкинса несопоставимыми, указывая на то, что американец встречался с куда более сильной оппозицией, чем казахстанец. Об этом говорил и сам Хопкинс.

«Знаете что? У каждого есть свое мнение. О карьере Головкина я могу сказать следующее: до сего момента он никогда и ни с кем не проводил реванши. Говоря о том рекорде, который установилХопкинс, нужно учитывать, что у него были реванши с Антвуном Эколсом и Робертом Алленом, так что получается, что он победил 18 оппонентов. Но Геннадий никогда не проводил реванши. Так что, Головкин не только побьет рекорд, но и повторил его лучше, чем это сделал Бернард. Большинство побед он одержал нокаутом. И я уверен, что он побьет этот рекорд», — заявил Санчес, слова которого приводит BoxingScene.com.