Казахстанский супертяжеловес за две минуты победил американца на МЧМ-2018

В стартовом поединке супертяжеловес встречался с Дрейком Бэнксом из США. Поединок продолжался около двух минут: казахстанский боксер несколько раз потряс соперника и отправил его в нокдаун. Рефери открыл счет, но до его завершения остановил поединок, присудив досрочную победу Тойбаю.

В следующем бою казахстанец встретится с соперником Венгрии — Коппани Фехером.

Ранее в четвертьфинал вышел еще один чемпион Азии — Ермахан Жакпеков (до 69 килограммов). По очкам казахстанец победил итальянца Сальваторе Кавальеро и в следующем круге встретится с венгерским спортсменом — Константином Тибором Барбосу.

Выступит в ¼ финала серебряный призер первенства Азии Нурбек Оралбай (до 75 килограммов). Первый круг казахстанец пропускал, а во втором выиграл по очкам у кубинца Эделя Гарсии Акосты. В четвертьфинале соперником Оралбая станет Диего Пачеко из Мексики.