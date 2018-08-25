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13:57 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяжеловес за две минуты победил американца на МЧМ-2018

Чемпион Азии Дамир Тойбай (свыше 91 килограмма) выиграл первый бой на молодежном первенстве мира в Венгрии, передает корреспондент Vesti.kz.

В стартовом поединке супертяжеловес встречался с Дрейком Бэнксом из США. Поединок продолжался около двух минут: казахстанский боксер несколько раз потряс соперника и отправил его в нокдаун. Рефери открыл счет, но до его завершения остановил поединок, присудив досрочную победу Тойбаю.

В следующем бою казахстанец встретится с соперником Венгрии — Коппани Фехером.

Ранее в четвертьфинал вышел еще один чемпион Азии — Ермахан Жакпеков (до 69 килограммов). По очкам казахстанец победил итальянца Сальваторе Кавальеро и в следующем круге встретится с венгерским спортсменом — Константином Тибором Барбосу.

Выступит в ¼ финала серебряный призер первенства Азии Нурбек Оралбай (до 75 килограммов). Первый круг казахстанец пропускал, а во втором выиграл по очкам у кубинца Эделя Гарсии Акосты. В четвертьфинале соперником Оралбая станет Диего Пачеко из Мексики.

Добавим, что молодежный мировой чемпионат проходит в Венгрии — финальные поединки пройдут 30 и 31 августа.

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