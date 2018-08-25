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19:04 (мск), источник: Vesti.kz

Журналист нашел для Головкина способ объединить все титулы

Британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz предложил провести турнир Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в среднем весе, в котором выступает чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО). Он считает, что GGG первым согласится на это предложение.

«Эта осень будет очень жаркая. 15 сентября мы увидим второй бой Головкина и «Канело». Затем 20 октября будет зрелищный поединок главных претендентов Сондерса и Андраде, а еще через неделю за пояс Головкина будут драться Джейкобс и Деревянченко. Если добавить к этому списку бой Чарло и Мураты, то получится готовый четвертьфинал WBSS в среднем весе.

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Мне очень интересно посмотреть на этот турнир. Я думаю, что Головкин первым согласится участвовать в таком чемпионате, — отметил Смит.

Напомним, что второй поединок Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) состоится 15 сентября в Лас-Вегасе, на арене T-Mobile где прошел их первый бой, завершившийся спорной ничьей.

Отметим, что 20 октября британский боксер Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) будет защищать свой титул WBO в поединке с американцем Деметриусом Андраде (25−0, 16 КО). В одном из интервью, Сондерс заявил о желании стать «абсолютом». В свою очередь, пояс IBF ранее принадлежавший Головкину 27 октября разыграют украинец Сергей Деревянченко (12−0, 10 KO) и американец Дэниэл Джейкобс (34−2, 29 KO).

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