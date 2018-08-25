Промоутер Головкина оценил форму «Канело» и призвал его не огорчать своих фанатов

— «Канело» выглядит хорошо, стройнее, теперь он ест морковку (улыбается). Он в хорошей форме. «Канело» пообещал нокаут. Он понимает, что мексиканские фанаты не были в восторге от его выступления в прошлый раз. Они хотят видеть меньше движения и больше экшна, — подчеркнул Леффлер.
Первый бой Головкина и «Канело» завершился спорной ничьей. Рематч пройдет 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На него букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.53, победа Альвареса — 2.53, ничья — 25.