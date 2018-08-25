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20:40 (мск), источник: Vesti.kz

Эксперт высказался об удачной комбинации «Канело» и выборе судей на реванш с Головкиным

Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz назначение судей на второй бой чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

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Состав судейской бригады, который будет обслуживать бой 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), утвердила Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC). В нее вошли боковые судьи Стив Вайсфельд, Гленн Фельдман и Дейв Моретти (работавший на первом поединке боксеров и отдавший тогда победу Головкину со счетом 115−113), а также рефери в ринге Бенджи Эстевес-младший.

«У судей профессиональных боев не должно быть коррупционной составляющей. Они за свой счет ездят на конвенции, где проходят обучение, сдают экзамены, получают судейские лицензии. На конвенциях, где заседает судейская комиссия, разбираются ошибки, оцениваются действия рефери и коллективно обсуждается, какие решения были бы правильными. Таким же образом были проанализированы действия судей в бою Головкин — «Канело» и сделаны выводы.

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Вообще, рефери и боковых судей согласовывают промоутеры бойцов, а утверждают международные боксерские организации. Конечно, судейство в первом бою вызвало много вопросов. На этот раз подобрали судей, которые не были замешаны в скандалах. То, что в качестве судьи оставили Моретти, который увидел победу Головкина, — это однозначный плюс для команды Геннадия. Я думаю, что в этом бою все будет объективно, и победит тот, кто лучше будет боксировать.

Однако если Головкин не исправит свои ошибки, то он может проиграть «Канело». Мы видим по первому бою, что его одиночные жесткие удары мексиканец видит, успевает провести защитные действия и после этого развивает свою атаку. На обмен ударами Альварес не пойдет. А Головкину следует включать повторные атаки, — отметил Демьяненко.

Отметим, что президент промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела «Канело», Эрик Гомес остался доволен выбором судей бой с Головкиным. В свою очередь, представляющий интересы GGG Том Леффлер заявил, что не имеет претензий по судьям.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся ровно год назад на этой же арене в Лас-Вегасе. Тогда боксеры не смогли выявить победителя, итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья.

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