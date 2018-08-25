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22:25 (мск), источник: Vesti.kz

Джейкобс поддержал Головкина в ситуации с лишением титула IBF и вспомнил пример Мейвезера

Американский средневес Дэниэл Джейкобс высказал свое мнение о решении IBF лишить казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) титула IBF, сообщает Sport.ua.

В июне IBF отобрала пояс чемпиона мира у Головкина, у которого также есть титулы WBC, WBA (Super) и IBO. Причиной послужил отказ казахстанца дать письменное согласие на проведение до 3 августа поединка с обязательным претендентом Сергеем Деревянченко (12−0, 10 KO).

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В итоге за вакантный титул IBF теперь поборются Джейкобс и Деревянченко — их поединок состоится 27 октября в малом зале Madison Square Garden в Нью-Йорке. Сам же Головкин 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе проведет второй поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

По словам Джейкобса, он понимает решение Головкина не драться с Деревянченко. Американец привел в пример соотечественника Флойда Мейвезера, который в 2009 году, вернувшись в бокс после двухлетнего перерыва, ориентировался на имя соперника, а не на титулы..

«Не думаю, что Головкин испугался Деревянченко. Думаю, что все дело в бизнесе. То есть, вы понимаете, что Головкин значит в мире бокса. Когда Флойд Мейвезер вернулся и дрался с Маркесом или с остальными известными боксерами, то ему не нужны были титулы. Имена говорили сами за себя.

Думаю Головкин понимает это, он хотел более финансово выгодного предложения — зачем ему драться с парнем, который мало известен и не принесет ему много денег? Так что это просто бизнес.

Я со своей стороны также хочу драться с лучшими. Этот бой возможен только потому, что на кону стоит пояс. Я понимаю, что пояс чемпиона и соответствующий статус будут великолепной вещью для моей карьеры, — сказал Джейкобс в интервью BoxingScene.

Ранее Джейкобс рассказал, как титул IBF может помочь ему получить бой с Головкиным или Альваресом. В марте 2018 года американец проиграл GGG единогласным решением судей, но стал первым боксером, который выдержал 12 раундов с казахстанцем.

Джейкобс на примере Мейвезера поддержал Головкина в ситуации с лишением титула IBF
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