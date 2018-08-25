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22:16 (мск), источник: Sports.kz

Видео невообразимой судейской ошибки в бою казахстанки на МЧМ-2018

В Будапеште (Венгрия) продолжается молодежный чемпионат мира по боксу, в котором участвуют и казахстанцы, сообщает Sports.kz.

На стадии 1/8 финала в весовой категории до 57 килограммов казахстанка Еркежан Даулетжанкызы потерпела поражение от таиландки Панпатчары Сомнуек. Бой завершился победой Сомнуек раздельным решением судей — 4:1 (30−27, 30−27, 30−27, 29−28, 28−29), однако он оказался примечательным не этим. Заключительный, третий раунд, продолжался две минуты вместо положенных трех. На отметке 1:09 был дан звуковой сигнал отсчета последних десяти секунд, а на отметке 1:00 прозвучал финальный гонг. Тем не менее обозначенный титром на экране таймер не остановился и отсчитывал секунды дальше. По окончании боя произошла заминка — рефери, вероятно, об этом моменте, поговорил с судьями и диктором, после чего объявил победителя. Особых возражений от угла Даулетжанкызы не было.

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