Менеджер Ковалёва: Сергей хочет получить реванш с Э. Альваресом

Источник: AP 2018

По словам функционера, россиянин больше всего заинтересован в повторном поединке со своим недавним обидчиком — Элейдером Альваресом.

«Да, он хочет получить реванш. Нет какого-то другого боя, который он хочет провести и более того, для него сейчас нет более масштабного и важного поединка, чем этот», — приводит слова Климаса Boxingnews24.