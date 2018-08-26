Менеджер Ковалёва: Сергей хочет получить реванш с Э. Альваресом
Менеджер бывшего двукратного чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Эгис Климас поделился планами своего клиента на будущее.
Менеджер бывшего двукратного чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Эгис Климас поделился планами своего клиента на будущее.
По словам функционера, россиянин больше всего заинтересован в повторном поединке со своим недавним обидчиком — Элейдером Альваресом.
«Да, он хочет получить реванш. Нет
Первый поединок между Альваресом и Ковалёвым прошёл 4 августа 2018 года. Сергей доминировал в противостоянии с колумбийцем на протяжении шесть раундов, но в седьмом раунде несколько раз побывал в нокдауне и уступил досрочно. На момент остановки встречи Ковалёв лидировал на судейских карточках со счётом 59:55, 59:55 и 58:56.