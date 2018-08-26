Во Франции боксер предотвратил захват самолета

Источник: Reuters

Как рассказал журналист Арно Ромеро на свой странице в Facebook, пассажир самолета проявлял агрессию и пытался проникнуть в кабину пилотов, чтобы заставить их изменить курс. Однако 46-летний Сахибеддин помешал угонщику, он повалил дебошира на землю и связал его, что позволило успешно продолжить полет.

После приземления борта в парижском аэропорту имени Шарля-де-Голля преступника передали правоохранительным органам, а Сахибеддин удостоился оваций от других пассажиров и экипажа, отметил журналист.