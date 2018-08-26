Казахстанский боксер рассказал о первом бое у промоутера Ломаченко

— Бой прошел хорошо. Все шесть раундов раундов отбоксировал, — рассказал казахстанец.

— Насколько сложно было отработать все шесть раундов?

— Сначала мне сказали, что я боксирую восемь раундов, а после взвешивания уточнили, что шесть. Так как я готовился на восемь, то шесть — для меня особой трудности не доставили.

— Что американец смог предложить? Были ли сложности?

— У него много боев. Опыт есть. Он хорошо темп поднимал.

— Была ли возможность для досрочной победы?

— Да, была. В четвертом раунде. Но я упустил этот момент.

— Какие планы теперь? Когда следующий бой с Top Rank?

— Про следующий бой еще неизвестно.