Казахстанский боксер рассказал о первом бое у промоутера Ломаченко
Казахстанский
Казахстанский
— Бой прошел хорошо. Все шесть раундов раундов отбоксировал, — рассказал казахстанец.
— Насколько сложно было отработать все шесть раундов?
— Сначала мне сказали, что я боксирую восемь раундов, а после взвешивания уточнили, что шесть. Так как я готовился на восемь, то шесть — для меня особой трудности не доставили.
— Что американец смог предложить? Были ли сложности?
— У него много боев. Опыт есть. Он хорошо темп поднимал.
— Была ли возможность для досрочной победы?
— Да, была. В четвертом раунде. Но я упустил этот момент.
— Какие планы теперь? Когда следующий бой с Top Rank?
— Про следующий бой еще неизвестно.
Отметим, что 24-летний Сагадат Рахманкулов победил Кристиана Агирре единогласным решением судей. Этот бой для казахстанца стал первым после подписания пятилетнего контракта с американской промоутерской компанией Top Rank, которая представляет интересы украинца Василия Ломаченко (11−1, 9 КО), американца Теренса Кроуфорда (33−0, 24 КО) и других известных боксеров.