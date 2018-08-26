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11:28 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер рассказал о первом бое у промоутера Ломаченко

Казахстанский боксер-профессионал Сагадат Рахманкулов (3−0, 1 КО) поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением о дебютном поединке с американцем Кристианом Агирре под эгидой Top Rank.

— Бой прошел хорошо. Все шесть раундов раундов отбоксировал, — рассказал казахстанец.

— Насколько сложно было отработать все шесть раундов?

— Сначала мне сказали, что я боксирую восемь раундов, а после взвешивания уточнили, что шесть. Так как я готовился на восемь, то шесть — для меня особой трудности не доставили.

— Что американец смог предложить? Были ли сложности?

— У него много боев. Опыт есть. Он хорошо темп поднимал.

— Была ли возможность для досрочной победы?

— Да, была. В четвертом раунде. Но я упустил этот момент.

— Какие планы теперь? Когда следующий бой с Top Rank?

— Про следующий бой еще неизвестно.

Отметим, что 24-летний Сагадат Рахманкулов победил Кристиана Агирре единогласным решением судей. Этот бой для казахстанца стал первым после подписания пятилетнего контракта с американской промоутерской компанией Top Rank, которая представляет интересы украинца Василия Ломаченко (11−1, 9 КО), американца Теренса Кроуфорда (33−0, 24 КО) и других известных боксеров.

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