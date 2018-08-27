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09:43 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин провел открытую тренировку перед реваншем с «Канело»

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) провел открытую тренировку в Лос-Анджелесе перед вторым боем с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Мероприятие с участием обоих бойцов проходит на 22-тысячном стадионе Banc of California, где свои домашние матчи играет футбольный клуб «Лос-Анджелес». Вход для фанатов был свободным.

Сначала Головкин провел небольшую разминку, после чего поработал на лапах с тренером Абелем Санчесом. Затем казахстанец пошел к зрителям для раздачи автографов.

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После Головкина открытую тренировку проведет чемпион WBO в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгуйя (30−0, 25 КО), чей бой против канадца Брэндона Кука (20−1, 13 КО) заявлен как со-главное событие вечера бокса GGG — «Канело». Последним перед зрителями в Лос-Анджелесе поработает Альварес.

К предстоящему бою и Головкин, и Альварес готовятся в штате Калифорния. Лагерь казахстанца находится в городе Биг-Беэр, а мексиканца — в Сан-Диего. Перед их первым поединок открытая тренировка также проводилась в Лос-Анджелесе.

Второй бой Головкин — Альварес пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. В предстоящем бою казахстанец поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

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