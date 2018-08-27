Геннадий Головкин провел открытую тренировку перед реваншем с «Канело»
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) провел открытую тренировку в
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) провел открытую тренировку в
Мероприятие с участием обоих бойцов проходит на 22-тысячном стадионе Banc of California, где свои домашние матчи играет футбольный клуб «Лос-Анджелес». Вход для фанатов был свободным.
Сначала Головкин провел небольшую разминку, после чего поработал на лапах с тренером Абелем Санчесом. Затем казахстанец пошел к зрителям для раздачи автографов.
После Головкина открытую тренировку проведет чемпион WBO в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгуйя (30−0, 25 КО), чей бой против канадца Брэндона Кука (20−1, 13 КО) заявлен как
К предстоящему бою и Головкин, и Альварес готовятся в штате Калифорния. Лагерь казахстанца находится в городе
Второй бой Головкин — Альварес пройдет 15 сентября на арене