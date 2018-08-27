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10:08 (мск), источник: Vesti.kz

Тренеры Альвареса проанализировали первый бой с Головкиным и узнали секрет победы в реванше

Эдди и Чепо Рейносо, тренер и менеджер экс-чемпиона мира в двух категориях Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), знают, в чем мексиканцу нужно прибавить по сравнению с первым боем против казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), чтобы без вопросов выиграть предстоящий 15 сентября в Лас-Вегасе (США) реванш. Об этом пишет vRINGe.com.

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Напомним, первый бой в сентябре прошлого года Альварес и Головкин свели вничью при разногласии судей, в результате чего казахстанец сохранил чемпионские титулы WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе (в июне этого года у GGG отобрали пояс IBF).

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«Мы провели хороший бой, — говорит Эдди. — Мы боксировали от защиты, и это было великолепное выступление Сауля. Конечно, ему нужно было наносить больше ударов. Это не секрет, хоть я и считаю, что мы чисто выиграли тот поединок. Но чтобы выиграть с еще более явным превосходством, Саулю нужно больше бить. Мы провели тщательный анализ боя, поработаем над этим и, надеюсь, 15 сентября добудем победу, продемонстрировав, чему научились».

«Я много раз пересматривал бой и остаюсь при мнении, что Сауль победил, и считаю, что он продемонстрировал отменную, просто невероятную защиту, — вторит Чепо. — Он хорошо двигал корпусом, заставляя Головкина много промахиваться. Как я уже говорил, он намочил порох Головкина, то есть, нейтрализовал его. Если Саулю что и нужно в реванше, так это, возможно, попадать несколько чаще, чтобы ни у кого не осталось никаких вопросов. И мы надеемся, что на этот раз именно так и будет».

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