Тренеры Альвареса проанализировали первый бой с Головкиным и узнали секрет победы в реванше

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Напомним, первый бой в сентябре прошлого года Альварес и Головкин свели вничью при разногласии судей, в результате чего казахстанец сохранил чемпионские титулы WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе (в июне этого года у GGG отобрали пояс IBF).

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«Мы провели хороший бой, — говорит Эдди. — Мы боксировали от защиты, и это было великолепное выступление Сауля. Конечно, ему нужно было наносить больше ударов. Это не секрет, хоть я и считаю, что мы чисто выиграли тот поединок. Но чтобы выиграть с еще более явным превосходством, Саулю нужно больше бить. Мы провели тщательный анализ боя, поработаем над этим и, надеюсь, 15 сентября добудем победу, продемонстрировав, чему научились».