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10:11 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин назвал «подделкой» фанатов Альвареса и указал на его главную проблему

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) в очередной раз выступил с критикой в адрес команды мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) за допинг-скандал перед их реваншем.

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Повторный поединок должен был состояться 5 мая, но его отменили из-за положительных допинг-тестов мексиканца и его последующий дисквалификации. С большими сложностями «Канело» и Головкин передоговорились на 15 сентября. Боксеры вернутся на арену T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где ровно год назад свели первый бой вничью.

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Во время открытой тренировки в Лос-Анджелесе Головкин назвал подделкой поклонников Альвареса, а также указал на главную проблему мексиканца.

«У меня нет злобы, я не чувствую уважения к этой команде, и это не только из-за «Канело». Я знаю Сауля долгое время. Он как маленький мальчик, слушает своих промоутеров и свою команду, и это его проблема. И действительно, у него большая проблема. Он был в центре скандала, и продолжает работать с этими людьми, которые втянули его в эту ситуацию, в этот скандал. Это ужасно для него. Такового мое мнение.

Я же чувствую себя комфортно со своей командой. Я уважаю мою команду и своих людей, тех, кто поддерживает меня, потому что они настоящие парни. Если же ты «подделка», то ты поддерживаешь «Канело». А меня поддерживают реальные парни. Это как белый и черный, — цитирует Головкина BoxingScene.com.

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