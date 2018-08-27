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10:19 (мск), источник: Vesti.kz

Давид Лемье сделал прогноз на реванш Головкин — Альварес

Экс-чемпион мира в среднем весе по версии IBF канадец Давид Лемье (39−4, 33 KO) сделал прогноз на матч-реванш между его бывшим соперником — обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC в этом же весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

Их повторный бой состоится 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где ровно год назад соперники не смогли выявить победителя — судьи насчитали ничью.

«Думаю, Головкин выиграл первый бой. это не был односторонний поединок, но ничью я не увидел, — сказал Лемье в беседе с журналистом Yahoo Sports Кевином Айолой. — «Канело» — отличный боец, сильный парень с сильными руками. Головкин же просто жесткий панчер, который идет вперед и давит на соперника. У него отличный стиль с прекрасными техническими навыками.

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Нас ждет интересный бой. Думаю, выиграет тот, кто будет более голоден до победы и лучше подготовлен. В последнем поединке Головкина я заметил у него признаки спада. В последних трех-четырех поединках он уже не был таким бодрым, как пять-шесть боев назад. Но, возможно, он лучше подготовится к реваншу. Посмотрим. Однако я не удивлюсь, если «Канело» устроит апсет, но мне кажется, что Головкин вновь заберет бой.

Ранее Лемье заявил о намерении взять реванш у Головкина, с которым встречался в октябре 2015 года в Нью-Йорке. Тогда канадец проиграл техническим нокаутом и потерял пояс IBF в дебютной защите. В начале июня этого года Головкин лишился этого титула за отказ от выполнения обязательств перед организацией.

Добавим, что Лемье весьма скоро может предоставиться такая возможность. Канадец выступит в андеркарте вечера бокса 15 сентября в Лас-Вегасе, где ему в соперники достался ирландец Гэри «Спайк» О́Салливан (28−2, 20 KO). Предолагается, что победитель их поединка станет вполне может рассчитывать на встречу с сильнейшим в реванше Головкина и Альвареса.

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