Давид Лемье сделал прогноз на реванш Головкин — Альварес

Их повторный бой состоится 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где ровно год назад соперники не смогли выявить победителя — судьи насчитали ничью.

«Думаю, Головкин выиграл первый бой. это не был односторонний поединок, но ничью я не увидел, — сказал Лемье в беседе с журналистом Yahoo Sports Кевином Айолой. — «Канело» — отличный боец, сильный парень с сильными руками. Головкин же просто жесткий панчер, который идет вперед и давит на соперника. У него отличный стиль с прекрасными техническими навыками.

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Нас ждет интересный бой. Думаю, выиграет тот, кто будет более голоден до победы и лучше подготовлен. В последнем поединке Головкина я заметил у него признаки спада. В последних трех-четырех поединках он уже не был таким бодрым, как пять-шесть боев назад. Но, возможно, он лучше подготовится к реваншу. Посмотрим. Однако я не удивлюсь, если «Канело» устроит апсет, но мне кажется, что Головкин вновь заберет бой.

Ранее Лемье заявил о намерении взять реванш у Головкина, с которым встречался в октябре 2015 года в Нью-Йорке. Тогда канадец проиграл техническим нокаутом и потерял пояс IBF в дебютной защите. В начале июня этого года Головкин лишился этого титула за отказ от выполнения обязательств перед организацией.