Давид Лемье сделал прогноз на реванш Головкин — Альварес

Их повторный бой состоится 15 сентября на арене
«Думаю, Головкин выиграл первый бой. это не был односторонний поединок, но ничью я не увидел, — сказал Лемье в беседе с журналистом Yahoo Sports Кевином Айолой. — «Канело» — отличный боец, сильный парень с сильными руками. Головкин же просто жесткий панчер, который идет вперед и давит на соперника. У него отличный стиль с прекрасными техническими навыками.
Нас ждет интересный бой. Думаю, выиграет тот, кто будет более голоден до победы и лучше подготовлен. В последнем поединке Головкина я заметил у него признаки спада. В последних
Ранее Лемье заявил о намерении взять реванш у Головкина, с которым встречался в октябре 2015 года в
Добавим, что Лемье весьма скоро может предоставиться такая возможность. Канадец выступит в андеркарте вечера бокса 15 сентября в