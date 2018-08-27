«Канело» назвал Головкина лицемером и пожурил его за самопиар на мексиканском стиле

«Я думаю, что Головкин — лицемер. Он использует подобные заявления, чтобы завлечь фанатов. Если в Мексике случится какая трагедия, то его там не будет, — цитирует Альвареса BoxingScene.com. — Определенного понятия “мексиканский стиль” нет. В Мексике было много бойцов, у которых разные стили. Так что нет, я не думаю, что существует определенный мексиканский стиль. Мой стиль — это мой стиль, и я мексиканец. Вот что самое важное».