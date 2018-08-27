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10:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» назвал Головкина лицемером и пожурил его за самопиар на мексиканском стиле

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) раскритиковал своего визави — чемпиона WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) за постоянные упоминания о мексиканском стиле, в котором тот якобы дерется.

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По словам Альвареса, Головкин использует мексиканскую тему только для собственной раскрутки в Мексике.

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«Я думаю, что Головкин — лицемер. Он использует подобные заявления, чтобы завлечь фанатов. Если в Мексике случится какая трагедия, то его там не будет, — цитирует Альвареса BoxingScene.com. — Определенного понятия “мексиканский стиль” нет. В Мексике было много бойцов, у которых разные стили. Так что нет, я не думаю, что существует определенный мексиканский стиль. Мой стиль — это мой стиль, и я мексиканец. Вот что самое важное».

Ранее Головкин во время открытой тренировки в Лос-Анджелесе назвал «подделкой» тех, кто поддерживает Альвареса.

Тренер Альвареса заявил об отсутствии у Головкина школы бокса и раскритиковал других боксеров Санчеса.

Напомним, 15 сентября соперники вернутся на арену T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где ровно год назад состоялся их первый бой, завершившийся спорной ничьей.

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