«Канело» назвал Головкина лицемером и пожурил его за самопиар на мексиканском стиле

По словам Альвареса, Головкин использует мексиканскую тему только для собственной раскрутки в Мексике.
«Я думаю, что Головкин — лицемер. Он использует подобные заявления, чтобы завлечь фанатов. Если в Мексике случится какая трагедия, то его там не будет, — цитирует Альвареса BoxingScene.com. — Определенного понятия “мексиканский стиль” нет. В Мексике было много бойцов, у которых разные стили. Так что нет, я не думаю, что существует определенный мексиканский стиль. Мой стиль — это мой стиль, и я мексиканец. Вот что самое важное».
Ранее Головкин во время открытой тренировки в
Тренер Альвареса заявил об отсутствии у Головкина школы бокса и раскритиковал других боксеров Санчеса.
Напомним, 15 сентября соперники вернутся на арену