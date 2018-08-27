«Лжец без уважения к боксу и фанатам». Головкин устроил разнос «Канело» за шлепки и срыв майского реванша
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) во время открытой тренировки в
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) во время открытой тренировки в
«Альварес — не чемпион. Он лжец, который не уважает бокс и фанатов. Я же хочу остаться чемпионом мира и вернутся домой со всеми своими поясами. Я готов к очередному Big Drama Show. Во время тренировок я не думаю о «Канело». Я сосредоточен только на том, чтобы делать свою работу в тренировочном лагере и показать ее в ринге против «Канело» 15 сентября.
В нашем первом бою я даже не почувствовал ударов «Канело». Это было больше похоже на шлепки. Он не самый сильный панчер, с которым мне доводилось драться, но он достаточно быстр. Пожалуй, он самый опытный из моих соперников.
Я рад, что мне опять удалось заполучить «Канело». Это еще один отличный шанс вновь побить его. Конечно, я хочу нокаутировать его. Будет здорово, если на этот раз «Канело» выйдет драться, но я не верю в его обещания. Он говорил об этом и перед первым боем. В реванше я определенно буду более агрессивным. Мы с Абелем во время лагеря попробовали несколько новых вещей.
Был ли я расстроен тем, что «Канело» провалил два
Я не чувствую гнева по отношению к «Канело»
Изначально реванш Головкина и Альвареса должен был состояться 5 мая там, где в сентябре прошлого года боксеры завершил вничью 12-раундовое противостояние — на арене
С большими сложностями Головкин и «Канело» передоговорились на сентябрь, соперники вернутся в