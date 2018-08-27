«Лжец без уважения к боксу и фанатам». Головкин устроил разнос «Канело» за шлепки и срыв майского реванша

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«Альварес — не чемпион. Он лжец, который не уважает бокс и фанатов. Я же хочу остаться чемпионом мира и вернутся домой со всеми своими поясами. Я готов к очередному Big Drama Show. Во время тренировок я не думаю о «Канело». Я сосредоточен только на том, чтобы делать свою работу в тренировочном лагере и показать ее в ринге против «Канело» 15 сентября.

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В нашем первом бою я даже не почувствовал ударов «Канело». Это было больше похоже на шлепки. Он не самый сильный панчер, с которым мне доводилось драться, но он достаточно быстр. Пожалуй, он самый опытный из моих соперников.

Я рад, что мне опять удалось заполучить «Канело». Это еще один отличный шанс вновь побить его. Конечно, я хочу нокаутировать его. Будет здорово, если на этот раз «Канело» выйдет драться, но я не верю в его обещания. Он говорил об этом и перед первым боем. В реванше я определенно буду более агрессивным. Мы с Абелем во время лагеря попробовали несколько новых вещей.

Был ли я расстроен тем, что «Канело» провалил два допинг-теста? Да. Но больше меня огорчила его команда. Их оправдания, отношение и реакция «Канело» показали, что они не имеют никакого уважения к боксу и фанатам. Они показали свои настоящие лица. Они подделка.

Я не чувствую гнева по отношению к «Канело» из-за срыва майского реванша, но я потерял всякое уважение к нему. «Канело» — не самое большое имя в боксе, а часть большого скандала. Отмена майского реванша стало хорошим жизненным опытом, но чего не скажешь о боксе в целом. Полагаю, что новые судьи и рефери пойдут на пользу боксу и фанатам, — заявил Головкин.

Изначально реванш Головкина и Альвареса должен был состояться 5 мая там, где в сентябре прошлого года боксеры завершил вничью 12-раундовое противостояние — на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Однако за два месяца до боя мексиканец провалил допинг-тест (сразу в двух февральских пробах нашли запрещенный препарат кленбутерол) и был дисквалифицирован на полгода, а поединок с казахстанцем отменили.