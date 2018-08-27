Казахстанка дошла до финала МЧМ-2018 по боксу в Венгрии без единого боя

В ее весовой категории заявлены всего три спортсмена — две оппонентки Исламбековой встретятся между собой и определят участницу финала. За вторую путевку в главный бой поборются Неха Ядав из Индии и украинка Мария Ловшинска.

Победитель континентального турнира Сагындык Тогамбай (до 81 килограмма) выиграл по очкам у украинца Виталия Стальченко и в полуфинале встретится с Алексеем Алферовым из Беларуси.

Чемпион Азии Ермахан Жакпеков (до 69 килограммов) вышел в полуфинал турнира, одолев по очкам венгра Тибора Барбосу Константина. В ½ финала казахстанец будет боксировать с Пирапатом Йесунноеном из Таиланда.

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В полуфинале чемпионата мира казахстанская спортсменка Анель Кудайберген (до 48 килограммов) встретится с победительницей первенства Азии — Ниту из из Индии. Соперницы уже встречались на континентальном турнире и тогда сильнее оказалась Ниту, остановив Кудайберген в ½ финала.

Вышла в четвертьфинал чемпионка Азии Жансая Абдраимова (до 51 килограмма). Казахстанская спортсменка победила Мунгунсаран Балсан из Монголии и в ¼ финала встретится с россиянкой Любовью Шараповой.

Продолжает борьбу в Венгрии серебряный медалист ЧА-2018 Нурбек Оралбай (до 75 килограммов). Казахстанец выиграл по очкам у мексиканца Диего Пачеко, а соперником по полуфиналу станет Наво Тамасов из Узбекистана.

Помимо вышеперечисленных спортсменов в ½ финала МЧМ-2018 выступят еще два боксера — чемпионы Азии Махмуд Сабырхан (до 49 килограммов) и Гузаль Садыкова (до 81 килограмма).

Проиграл четвертьфинальный поединок Рахат Серкебаев (до 52 килограммов). В третьем бою на мировом турнире казахстанец по очкам уступил бразильцу Луису Оливейре.

Покинул состязание бронзовый медалист ЧА-2018 Бейбарс Жексен (до 56 килограммов). После двух побед отечественный спортсмен проиграл Всеволоду Шумкову из России.

Не смог выйти в полуфинал чемпион Азии Талгат Шайкен (до 64 килограммов). По очкам казахстанец проиграл кубинцу Идальберто Умару Ирибару.

Чемпиону Африки уступил Рахат Сейтжан (до 60 килограммов): поединок с Мохамедом Мадбули Мамду из Египта завершился победой африканца раздельным решением.