Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Енисей
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:15
Леванте
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Рома
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Уэска
Футбол. Зарубежный
26.08
Севилья0
Вильярреал0
Все события
Фоторепортажи
8Юрий Жирков. Карьера в фото
10Первая победа Эмери в «Арсенале» и другие события выходных
12:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Пойду за нокаутом с первого раунда». Альварес об ошибке в первом бою и козырях на реванш с Головкиным

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) во время открытой тренировки в Лос-Анджелесе поделился настроем на сентябрьский матч-реванш с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО).

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Бой приближается, и я чувствую себя хорошо. Реванш стал уже личным из-за всего того, что он (Головкин) наговорил, и восстановить то уважение, которое было между нами, будет сложно. Все его заявления в мой адрес придают мне дополнительную мотивацию, чтобы тренироваться еще усерднее. Я несколько раз пересмотрел наш первый бой. Моя ошибка заключалась в том, что я не контратаковал, когда были такие возможности. В этом аспекте мне нужно прибавить в реванше.

Читайте также
«Канело» назвал Головкина лицемером и пожурил его за самопиар на мексиканском стиле

Как я уже говорил, первый бой дал мне руководство к действию во втором. Я уже знаю, что какие вещи могу проделать в ринге против него. Знаю, что могу потрясти его, что и сделал в первом бою, а в реванше собираюсь причинить ему еще больше боли. Моя цель — нокаут, и я буду стремиться к нему с самого первого раунда.

Головкин знает кто я такой и что я из себя представляю. Но он понятия не имеет о том, что у меня осталось еще много козырей в рукаве. С нетерпение жду 15 сентября, чтобы показывать их все. Мне нужно победить убедительно, и желательно нокаутом, чтобы снять все вопросы. Я очень мотивирован на победу. Я уверен в себе, но не переоцениваю свои силы, потому что соперник опасен, — заявил Альварес.

Ранее «Канело» назвал Головкина лицемером, отметив, что тот пытается получить дополнительную фанатскую поддержку своими заявления о мексиканском стиле, в котором казахстанец якобы дерется.

Головкин со своей стороны назвал «подделкой» тех, кто поддерживает Альвареса. Также GGG устроил разнос мексиканцу за срыв их майского реванша.

Напомним, 15 сентября соперники вернутся на арену T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где ровного год назад состоялся их первый бой, завершившийся спорной ничьей.

Казахстанские таеквондисты побили личный рекорд по количеству медалей на Азиатских игр
Слухи: ЦСКА хочет купить игрока из Японии, Промеса ждут в Европе
«Ничего не оставлю»: фигуристка порвала с наследием Тутберидзе
СМИ: Неймар дал согласие на переход в «Реал»
В сборной Германии произошел раскол на расовой почве во время ЧМ
СМИ: Экс-игрок «Зенита» близок к переходу в «Крылья Советов»
Игрок «Локомотива» Хеведес вернется в общую группу во вторник
Канадская команда впервые тренировалась после гибели 16 игроков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь