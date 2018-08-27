«Пойду за нокаутом с первого раунда». Альварес об ошибке в первом бою и козырях на реванш с Головкиным

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Бой приближается, и я чувствую себя хорошо. Реванш стал уже личным из-за всего того, что он (Головкин) наговорил, и восстановить то уважение, которое было между нами, будет сложно. Все его заявления в мой адрес придают мне дополнительную мотивацию, чтобы тренироваться еще усерднее. Я несколько раз пересмотрел наш первый бой. Моя ошибка заключалась в том, что я не контратаковал, когда были такие возможности. В этом аспекте мне нужно прибавить в реванше.

Читайте также «Канело» назвал Головкина лицемером и пожурил его за самопиар на мексиканском стиле

Как я уже говорил, первый бой дал мне руководство к действию во втором. Я уже знаю, что какие вещи могу проделать в ринге против него. Знаю, что могу потрясти его, что и сделал в первом бою, а в реванше собираюсь причинить ему еще больше боли. Моя цель — нокаут, и я буду стремиться к нему с самого первого раунда.

Головкин знает кто я такой и что я из себя представляю. Но он понятия не имеет о том, что у меня осталось еще много козырей в рукаве. С нетерпение жду 15 сентября, чтобы показывать их все. Мне нужно победить убедительно, и желательно нокаутом, чтобы снять все вопросы. Я очень мотивирован на победу. Я уверен в себе, но не переоцениваю свои силы, потому что соперник опасен, — заявил Альварес.

Ранее «Канело» назвал Головкина лицемером, отметив, что тот пытается получить дополнительную фанатскую поддержку своими заявления о мексиканском стиле, в котором казахстанец якобы дерется.

Головкин со своей стороны назвал «подделкой» тех, кто поддерживает Альвареса. Также GGG устроил разнос мексиканцу за срыв их майского реванша.