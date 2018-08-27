«Пойду за нокаутом с первого раунда». Альварес об ошибке в первом бою и козырях на реванш с Головкиным

«Бой приближается, и я чувствую себя хорошо. Реванш стал уже личным
Как я уже говорил, первый бой дал мне руководство к действию во втором. Я уже знаю, что какие вещи могу проделать в ринге против него. Знаю, что могу потрясти его, что и сделал в первом бою, а в реванше собираюсь причинить ему еще больше боли. Моя цель — нокаут, и я буду стремиться к нему с самого первого раунда.
Головкин знает кто я такой и что я из себя представляю. Но он понятия не имеет о том, что у меня осталось еще много козырей в рукаве. С нетерпение жду 15 сентября, чтобы показывать их все. Мне нужно победить убедительно, и желательно нокаутом, чтобы снять все вопросы. Я очень мотивирован на победу. Я уверен в себе, но не переоцениваю свои силы, потому что соперник опасен, — заявил Альварес.
Ранее «Канело» назвал Головкина лицемером, отметив, что тот пытается получить дополнительную фанатскую поддержку своими заявления о мексиканском стиле, в котором казахстанец якобы дерется.
Головкин со своей стороны назвал «подделкой» тех, кто поддерживает Альвареса. Также GGG устроил разнос мексиканцу за срыв их майского реванша.
Напомним, 15 сентября соперники вернутся на арену