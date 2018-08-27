Казахстанский боксер узнал дату возвращения на ринг после первого поражения в карьере

Событие пройдет 29 сентября в рамках вечера бокса в баскет-холле «Динамо». Кто станет соперником Ержана, пока неизвестно.

Последний раз Залилов выходил на ринг в испанском Бильбао 28 апреля. Тогда он проиграл румыну Ионуту Балуте (10−2, 2 КО), заканчивая поединок с травмой руки. Это поражение стало для него первым — и пока единственным в профессиональной карьере.