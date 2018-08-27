Казахстанский боксер узнал дату возвращения на ринг после первого поражения в карьере
Казахстанский боксер второго легчайшего веса Ержан Залилов (10−1−1, 4 КО) проведет свой очередной поединок в Москве, сообщает Sports.kz.
Казахстанский боксер второго легчайшего веса Ержан Залилов (10−1−1, 4 КО) проведет свой очередной поединок в Москве, сообщает Sports.kz.
Событие пройдет 29 сентября в рамках вечера бокса в
Последний раз Залилов выходил на ринг в испанском Бильбао 28 апреля. Тогда он проиграл румыну Ионуту Балуте (10−2, 2 КО), заканчивая поединок с травмой руки. Это поражение стало для него первым — и пока единственным в профессиональной карьере.
К поединку с Балутой Залилов подходил в статусе чемпиона WBC CISBB Silver в первом полулегком весе — этот титул он завоевал в декабре, победив в Алматы своего соотечественника Айдына Ельжанова (4−1, 3 КО).