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13:48 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанский боксер узнал дату возвращения на ринг после первого поражения в карьере

Казахстанский боксер второго легчайшего веса Ержан Залилов (10−1−1, 4 КО) проведет свой очередной поединок в Москве, сообщает Sports.kz.

Событие пройдет 29 сентября в рамках вечера бокса в баскет-холле «Динамо». Кто станет соперником Ержана, пока неизвестно.

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Последний раз Залилов выходил на ринг в испанском Бильбао 28 апреля. Тогда он проиграл румыну Ионуту Балуте (10−2, 2 КО), заканчивая поединок с травмой руки. Это поражение стало для него первым — и пока единственным в профессиональной карьере.

К поединку с Балутой Залилов подходил в статусе чемпиона WBC CISBB Silver в первом полулегком весе — этот титул он завоевал в декабре, победив в Алматы своего соотечественника Айдына Ельжанова (4−1, 3 КО).

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