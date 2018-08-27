Определилась дата следующего боя дисквалифицированного казахстанского проспекта
Казахстанский полусредневес Шынгысхан Тажибай (6−0, 2 КО) узнал дату очередного поединка на профессиональном ринге, сообщает Sports.kz.
Казахстанский полусредневес Шынгысхан Тажибай (6−0, 2 КО) узнал дату очередного поединка на профессиональном ринге, сообщает Sports.kz.
По информации портала BoxRec.com, свой следующий бой Тажибай проведет 14 сентября в Филадальфии (штат Пенсильвания, США). Его соперником станет проживающий в США кубинец Ясмани Педросо (2−4, 1 КО). Поединок рассчитан на шесть раундов.
Последний раз казахстанец выходил на ринг в апреле, когда одержал свою шестую победу в профи, единогласным решением судей взяв верх над американцем Айзеком Фримэном (3−7−1, 3 КО).
При этом, согласно тому же BoxRec, Шынгысхан отстранен от проведения поединков Атлетической комиссией штата