Определилась дата следующего боя дисквалифицированного казахстанского проспекта

По информации портала BoxRec.com, свой следующий бой Тажибай проведет 14 сентября в Филадальфии (штат Пенсильвания, США). Его соперником станет проживающий в США кубинец Ясмани Педросо (2−4, 1 КО). Поединок рассчитан на шесть раундов.

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Последний раз казахстанец выходил на ринг в апреле, когда одержал свою шестую победу в профи, единогласным решением судей взяв верх над американцем Айзеком Фримэном (3−7−1, 3 КО).