Билли Джо Сондерс обозвал Давида Лемье «бомжом»

Их поединок состоялся 16 декабря 2017 года в Квебеке (Канада) и завершился победой британца единогласным решением судей.

«Лемье — это бомж, о котором даже не стоит говорить. Я не считаю, что победа над ним добавила мне какого-то уважения в глазах фанатов. Я легко расправился с ним, как и с оппозицией мирового уровня. Я дрался с Крисом Юбенком-младшим, сражался с Энди Ли, а вот у Вилли Монро-младшего не было ни воли, ни желания победить», — сказал Сондерс, слова которого приводит BoxingScene.com.

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На 20 октября в Бостоне, штат Массачусетс, у Сондерса намечена защита титула против обязательного претендента в лице экс-чемпиона мира в двух дивизионах Деметриуса Андраде (25−0, 16 КО) из США.

Изначально защиту титула Сондерс должен был провести этой весной против соотечественника Мартина Мюррея (36−4−1, 17 КО). Однако дважды бой срывался по вине чемпиона.