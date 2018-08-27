Казахстанский супертяжеловес вышел в полуфинал МЧМ-2018 в бою с нокдауном и выбитой капой

В четвертьфинале чемпион Азии-2018 встречался с венгром Коппани Фехером и выиграл бой по очкам. Во втором раунде Фехеру отсчитали нокдаун, а в одной из атак Тойбай выбил капу сопернику. Следующим соперником казахстанца станет Ахмед Элсави Авад Элбас из Египта.

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Тяжеловес и еще один чемпион Азии-2018 Айбек Оралбай (до 91 килограмма) также успешно квалифицировался в полуфинал мирового турнира. В ¼ финала казахстанец победил раздельным решением судей американца Дэвида Стивенса. За выход в финал Оралбай будет боксировать с Хасидом Мохамедом Амином из Алжира.

В полуфинал прошла серебряная медалистка ЧА-2018 Айзада Ислямгали (до 54 килограммов). На пути к медали казахстанская спортсменка прошла раздельным решением судей Дивию Павар из Индии. В следующем круге казахстанка встретится Фоннапой Лапой из Таиланда.