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16:01 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер из «Астана Арланс» вышел в четвертьфинал Азиады-2018

Казахстанский боксер Темиртас Жусупов вышел в четвертьфинал Азиады-2018 в Индонезии, передает корреспондент Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 49 килограммов Жусупов победил японца Томои Тцубо — 3:2. В четвертьфинале его соперником 29 августа станет 20-летний филиппинец Карло Палаам, который в 2016 году становился бронзовым призером молодежного чемпионата мира.

30-летний Жусупов впервые участвует в Азиаде. В 2013 году он выигрывал чемпионат Азии, а с «Астаной» он становился чемпионом Всемирной серии бокса (WSB).

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