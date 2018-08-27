Казахстанский боксер из «Астана Арланс» вышел в четвертьфинал Азиады-2018

В 1/8 финала весовой категории до 49 килограммов Жусупов победил японца Томои Тцубо — 3:2. В четвертьфинале его соперником 29 августа станет 20-летний филиппинец Карло Палаам, который в 2016 году становился бронзовым призером молодежного чемпионата мира.