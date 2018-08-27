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16:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Он сможет стать проблемой для Головкина». Эксперт назвал главное преимущество «Канело» во втором бою

Обозреватель бокса портала FightNights.com Раян О́Харра в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил готовность мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) к бою с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО).

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Накануне на 22-тысячном стадионе Banc of California в Лос-Анджелесе состоялась открытая тренировка с их участием.

«Я посмотрел тренировку «Канело». Несмотря на отсутствие боев в этом году, он в хорошей форме. На тренировке он выглядел очень быстрым. Его движения головой, ногами и стремительные удары были впечатляющими. Он ведет себя на ринге очень уверенно. Похоже, он сможет стать проблемой для Головкина.

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В их первом бою главной проблемой «Канело» была выносливость. Если он будет готов показывать свое мастерство на протяжении всех раундов, то битва будет еще лучше предыдущей, — отметил О́Харра.

Отметим, что во время тренировки Альварес заявил о желании победить нокаутом. В свою очередь, Головкин пообещал быть более агрессивным во втором бою.

Поединок Головкин — Альварес пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. В предстоящем бою казахстанец поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

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