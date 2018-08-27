«Он сможет стать проблемой для Головкина». Эксперт назвал главное преимущество «Канело» во втором бою

Накануне на 22-тысячном стадионе Banc of California в Лос-Анджелесе состоялась открытая тренировка с их участием.
«Я посмотрел тренировку «Канело». Несмотря на отсутствие боев в этом году, он в хорошей форме. На тренировке он выглядел очень быстрым. Его движения головой, ногами и стремительные удары были впечатляющими. Он ведет себя на ринге очень уверенно. Похоже, он сможет стать проблемой для Головкина.
В их первом бою главной проблемой «Канело» была выносливость. Если он будет готов показывать свое мастерство на протяжении всех раундов, то битва будет еще лучше предыдущей, — отметил О́Харра.
Отметим, что во время тренировки Альварес заявил о желании победить нокаутом. В свою очередь, Головкин пообещал быть более агрессивным во втором бою.
Поединок Головкин — Альварес пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. В предстоящем бою казахстанец поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.