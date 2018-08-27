«Он сможет стать проблемой для Головкина». Эксперт назвал главное преимущество «Канело» во втором бою

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Накануне на 22-тысячном стадионе Banc of California в Лос-Анджелесе состоялась открытая тренировка с их участием.

«Я посмотрел тренировку «Канело». Несмотря на отсутствие боев в этом году, он в хорошей форме. На тренировке он выглядел очень быстрым. Его движения головой, ногами и стремительные удары были впечатляющими. Он ведет себя на ринге очень уверенно. Похоже, он сможет стать проблемой для Головкина.

В их первом бою главной проблемой «Канело» была выносливость. Если он будет готов показывать свое мастерство на протяжении всех раундов, то битва будет еще лучше предыдущей, — отметил О́Харра.

Отметим, что во время тренировки Альварес заявил о желании победить нокаутом. В свою очередь, Головкин пообещал быть более агрессивным во втором бою.