Девять казахстанских боксеров вышли в четвертьфинал Азиады-2018

Команда понесла первую потерю — чемпион мира 2017 года Кайрат Ералиев (56 кг) не справился с соперником, тайским спортсменом Чатчаем Бутди, чемпионом Азии 2015 года. Единогласным решением судей победа отдана тайцу и Ералиев покидает Азиаду после первого же боя в одной восьмой финала.

Знаменосец сборной Казахстана на Азиаде Абильхан Аманкул (75 кг) по столь же единодушному мнению судей доминировал в ринге на протяжении всех трёх раундов и выиграл бой с другим представителем Таиланда Афистом Ханхокруеа 5:0.

Ещё одну победу на пути к медали одержал Темиртас Жусупов (49 кг). Его бой с японцем Томоя Цубои окончился со счётом 3:2 в пользу Темиртаса.

И завершил бои в одной восьмой для казахстанцев Бекдаулет Ибрагимов, со счётом 5:0 он взял верх над китайцем Гуан Ваном.

Таким образом, из 10 казахстанцев в четвертьфиналы вышли девять спортсменов (Римма Волосенко прошла в? без боя, благодаря жребию).