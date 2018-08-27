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16:58 (мск), источник: Sports.kz

Девять казахстанских боксеров вышли в четвертьфинал Азиады-2018

27 августа в одну четвёртую финала Азиатских игр 2018 вышли трое казахстанских боксёров, сообщает пресс-служба КФБ.

Команда понесла первую потерю — чемпион мира 2017 года Кайрат Ералиев (56 кг) не справился с соперником, тайским спортсменом Чатчаем Бутди, чемпионом Азии 2015 года. Единогласным решением судей победа отдана тайцу и Ералиев покидает Азиаду после первого же боя в одной восьмой финала.

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Знаменосец сборной Казахстана на Азиаде Абильхан Аманкул (75 кг) по столь же единодушному мнению судей доминировал в ринге на протяжении всех трёх раундов и выиграл бой с другим представителем Таиланда Афистом Ханхокруеа 5:0.

Ещё одну победу на пути к медали одержал Темиртас Жусупов (49 кг). Его бой с японцем Томоя Цубои окончился со счётом 3:2 в пользу Темиртаса.

И завершил бои в одной восьмой для казахстанцев Бекдаулет Ибрагимов, со счётом 5:0 он взял верх над китайцем Гуан Ваном.

Таким образом, из 10 казахстанцев в четвертьфиналы вышли девять спортсменов (Римма Волосенко прошла в? без боя, благодаря жребию).

28 августа поединки за выход в полуфинал проведут Сания Султанкызы (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Азат Махметов (52 кг), Саматали Толтаев (60 кг) и Асланбек Шымбергенов (69 кг).

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