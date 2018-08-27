«Он особенный». Эксперт The Ring сравнил Головкина и Ломаченко

«Ломаченко критично отзывался о Головкине в его первом бою с “Канело”… Но Головкина критиковала половина боксерского мира, включая его фанатов: они хотели, чтобы он сокрушил “Канело”, чтобы чаще бил по корпусу… Я уверен, что Ломаченко подошел бы к бою с “Канело” в совершенной другой манере, чем Головкин. С его нереальным талантом он мог бы атаковать и разрывать мексиканскую суперзвезду разными методами. Но он не может ждать от GGG, что тот будет драться в разных измерениях. Лома — особенный. Головкин тоже особенный, но по-своему. У него не такие быстрые руки и ноги, он не такой ловкий и мобильный, как украинец, но его сила и прочность компенсируют недостаток скорости. Также стоит отметить, что грубая сила Головкина и мощное давление сопровождаются экспертной техникой, общим поведением в ринге и недооцененной защитой», — пишет Фишер в своей колонке.