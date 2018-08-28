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10:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Да и нет». Почему Головкин не уверен в своей победе, если реванш с «Канело» пройдет всю дистанцию

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) в интервью FightHub TV ответил на несколько вопросов относительно матча-реванша с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), намеченного на 15 сентября в Лас-Вегасе.

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О том, что он может сделать лучше в реванше:

«Чувствую себя комфортно. Я очень расслаблен. Первый бой стал для меня отличным опытом, я знаю, что нужно делать. Я покажу вам все 15 сентября. Не хочу много говорить о том, что и как, о мощи, ударах в туловище и прочих вещах. Я верю, что выиграю в реванше».

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Уверен ли он своей победе, если бой пройдет всю дистанцию:

«И да, и нет. “Да”, потому что я чувствую свою силу, чувствую свою стратегию, я чувствую себя очень комфортно. “Нет”, потому что это бизнес — это Вегас и ужасный бизнес».
.
О плане на бой:

«У меня только один план. Я хочу побить его. Если “Канело” будет много двигаться — у меня и на этот случай есть план».

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда боксеры не смогли выявить победителя, а итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья. Ровно год спустя боксеры вернутся на ту же площадку для проведения реванша.

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