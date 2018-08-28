«Да и нет». Почему Головкин не уверен в своей победе, если реванш с «Канело» пройдет всю дистанцию

О том, что он может сделать лучше в реванше:
«Чувствую себя комфортно. Я очень расслаблен. Первый бой стал для меня отличным опытом, я знаю, что нужно делать. Я покажу вам все 15 сентября. Не хочу много говорить о том, что и как, о мощи, ударах в туловище и прочих вещах. Я верю, что выиграю в реванше».
Уверен ли он своей победе, если бой пройдет всю дистанцию:
«И да, и нет. “Да”, потому что я чувствую свою силу, чувствую свою стратегию, я чувствую себя очень комфортно. “Нет”, потому что это бизнес — это Вегас и ужасный бизнес».
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О плане на бой:
«У меня только один план. Я хочу побить его. Если “Канело” будет много двигаться — у меня и на этот случай есть план».
Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда боксеры не смогли выявить победителя, а итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья. Ровно год спустя боксеры вернутся на ту же площадку для проведения реванша.