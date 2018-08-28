«Да и нет». Почему Головкин не уверен в своей победе, если реванш с «Канело» пройдет всю дистанцию

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

О том, что он может сделать лучше в реванше:

«Чувствую себя комфортно. Я очень расслаблен. Первый бой стал для меня отличным опытом, я знаю, что нужно делать. Я покажу вам все 15 сентября. Не хочу много говорить о том, что и как, о мощи, ударах в туловище и прочих вещах. Я верю, что выиграю в реванше».

Уверен ли он своей победе, если бой пройдет всю дистанцию:

«И да, и нет. “Да”, потому что я чувствую свою силу, чувствую свою стратегию, я чувствую себя очень комфортно. “Нет”, потому что это бизнес — это Вегас и ужасный бизнес».

.

О плане на бой:

«У меня только один план. Я хочу побить его. Если “Канело” будет много двигаться — у меня и на этот случай есть план».