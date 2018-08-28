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10:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Это уже бизнес, а не бокс». Головкин о дружбе с «Канело», лишении титула IBF и цели стать «абсолютом»

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) в интервью FightHub TV высказался о лишении титула IBF, дружбе с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) и своей «любви» к боксу.

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Отношения между Головкиным и Альваресом обострились после того, как мексиканец попался на допинге перед их майским реваншем. В результате бой отменили, а «Канело» получил дисквалификацию. В июне IBF отобрала у Головкина чемпионский титул за отказ от выполнения обязательств перед организацией.

Вскоре после лишения титула Головкин передоговорился с Альваресом о реванше на 15 сентября. Их поединок пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где год назад боксеры не смогли выявить победителя, и будет показан каналом HBO по системе платных трансляций (PPV).

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О лишении титула IBF:

«Это действительно ужасная ситуация для бокса, а не только для меня. Все это нелогично. Как такое вообще было возможно? Это ужасно. Я помню, что еще давно поставил себе цель — завоевать все пояса в среднем дивизионе (стать абсолютным чемпионом мира). Но это очень сложно, потому что очень много людей не хотят мне помогать (смеется). Но это бизнес. Это уже не бокс, а просто бизнес».

О дружбе с «Канело» после реванша:

«Он такой же боец, как и я. Он понимает мою ситуацию — я говорю правду. У меня нет проблем, а вот у него есть. Знаете, он не самый мой большой друг. Он знает, что я говорю правду. Если он перестанет быть эгоистом и готов к истине, я согласен (снова подружиться). Но если он останется таким же фальшивым, как сейчас, то это невозможно.

Об отношении к боксу:

«Если вы смотрели пару моих последних боев, то это был бизнес, а не только бокс. Мне нравится бокс, но я его не люблю, потому что в нем много бизнеса, а не только непосредственно бокса. Если говорить только о боксе, чисто со спортивной точки зрения, то да, я его люблю. Но в этом бизнесе слишком много плохих людей и плохого промоушена».

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